Bautista: "que sepan los extremeños que aquí no va a haber más insultos ni broncas, tenemos que dejar a un lado los extremismos"

El secretario general del Partido Popular de Extremadura ha asegurado que “los extremeños deben saber que aquí no va a haber más insultos ni más broncas, ni esos enfrentamientos que se ven en otras partes de España (...), hay que dejar a un lado los extremismos”, porque la región supone “una isla de moderación, de centralidad y de diálogo”. Según ha señalado Abel Bautista este domingo desde Badajoz, esa es "la forma de entender la política de María Guardiola", candidata del partido a la Junta.

Bautista ha subrayado que así lo piden los ciudadanos cuando el PP “pisa la calle y patea la región de norte a sur y de este a oeste”. “Nos dicen que sigamos en esa idea de hacer de Extremadura un lugar de racionalidad, donde impere el diálogo y donde no haya enfrentamientos entre extremeños ni polarización”. El secretario general ha insistido en que “la democracia va de eso: dejar a un lado a todos aquellos que, vociferando, insultando, calificando y etiquetando a quienes pensamos distinto, deterioran la convivencia”, y ha recalcado que ese no es el camino que seguirá Extremadura bajo el liderazgo de Guardiola.

Récords turísticos y un “avance incontestable”

En su intervención, ha puesto como ejemplo de acompañamiento y mejora el crecimiento del sector turístico, que ha calificado de “impresionante” y fruto del trabajo conjunto de profesionales y administraciones. Ha recordado que 2024 fue el mejor año de la historia de Extremadura en materia turística, con todos los récords superados: 2,1 millones de visitantes, 4,1 millones de pernoctaciones y una valoración media de 7,2 sobre 10, frente al 4,7 nacional.

Ha añadido que este puente festivo la región ha rozado el lleno absoluto, con un 90% de ocupación media y enclaves al 100%, además de un notable impulso del turismo internacional. “Es absolutamente brillante lo que está haciendo el mundo del turismo en nuestra comunidad autónoma, diferenciándonos del resto de España. Extremadura tiene características especiales que no tienen otras regiones”, ha recalcado.

El mejor destino cultural de España

Bautista ha enumerado después varios hitos recientes que, a su juicio, evidencian el avance del sector y de la región. Ha subrayado que la revista Viajar ha reconocido a Extremadura como el mejor destino cultural de toda España, un reconocimiento que hace unos años parecía inalcanzable. También ha destacado que la actividad turística ha alcanzado ya el 8% del PIB regional y que durante este año 2025 se han creado 200 nuevas empresas turísticas, que se suman a las 600 abiertas el año anterior. Además, ha puesto en valor que el sector ha alcanzado los 30.000 afiliados a la Seguridad Social. “Parecía imposible batir todas esas cifras y las hemos batido. Parecía imposible llegar al 8% del PIB y se ha llegado. Parecía imposible tener 30.000 afiliados, y ahí están. Son ellos, los profesionales del sector, los que lo están consiguiendo”, ha afirmado.

Tres líneas para seguir creciendo

Para mantener esta senda de crecimiento, Bautista ha explicado que María Guardiola plantea tres líneas de actuación. La primera consiste en impulsar una marca gastronómica de referencia que unifique y proyecte la identidad culinaria de la región. La segunda apuesta por profundizar en la modernización y digitalización del sector turístico, un proceso que ya está en marcha y que aspira a acelerarse. La tercera se orienta a la apertura de nuevos mercados internacionales, entre ellos Estados Unidos, que ya está ofreciendo resultados positivos en cuanto al incremento de visitantes.

En este sentido, ha destacado que la presidenta Guardiola “pasea por las calles y pueblos de nuestra región y no recibe las gracias por una expectativa, sino por haber cumplido y haber mejorado la vida de los extremeños”. Para Bautista, esa es “la mayor satisfacción que puede tener un político” y permite afrontar la campaña electoral “con la conciencia tranquila y mirando con la cara muy alta a los ciudadanos, porque hemos estado a su lado en las buenas y en las malas”.

“A más confianza, más turismo; a más turismo, más empleo; a más empleo, más economía, más riqueza y, por tanto, más Extremadura”, ha concluido Abel Bautista.