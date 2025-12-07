Cuatro incendios en viviendas en una semana en Extremadura: muere en La Paz de Madrid la mujer que sufrió quemaduras en Navalmoral

Ya son cuatro los incendios en viviendas extremeñas que se han registrado en la primera semana de diciembre. El más reciente ha sucedido este domingo en Plasencia, donde un hombre de 62 años ha resultado intoxicado por inhalación de monóxido de carbono por un fuego en su cocina. Los hechos han sido registrados minutos después de las 13.00, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba del suceso en una vivienda de la plaza de los Pinos.

Cabe destacar que el herido ha sido atendido por el personal sanitario sin necesidad de ser trasladado posteriormente a centro hospitalario, aunque sí se han registrado daños materiales. Hasta el lugar del suceso se ha desplazado una unidad medicalizada de emergencias, dotaciones de bomberos del Sepei de Cáceres y efectivos de la Policía Local y Nacional.

Siete evacuados en Jaraíz

El primero de los incendios de este mes se originó el pasado miércoles en Jaraíz de la Vera, por el que siete personas fueron evacuadas de un bloque de viviendas debido a un incendio que se originó, presuntamente, por un brasero eléctrico. El suceso fue notificado al 112 alrededor de las 15:30 horas, alertando de fuego en una vivienda con una persona en el interior. Varias patrullas de la Guardia Civil se movilizaron de inmediato. A su llegada, los agentes confirmaron que la única moradora de la vivienda afectada ya había logrado salir. Sin embargo, en una medida de prevención, procedieron a desalojar a varios vecinos del edificio de cuatro plantas. En total, siete personas de dos viviendas fueron evacuadas mientras los equipos de extinción actuaban.

Solo la residente del inmueble afectado requirió la atención de los servicios sanitarios en el lugar ante la posible inhalación de humo. Una vez finalizada la intervención, los bomberos confirmaron que no se apreciaban daños estructurales. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales.

Fallecidos por las quemaduras en Navalmoral

Al día siguiente, se produjo el fuego más grave de los cuatro en Navalmoral de la Mata. Un hombre de 39 años murió en el Hospital de Getafe (Madrid), lugar donde fue trasladado tras el suceso, a causa de las gravísimas quemaduras sufridas en el incendio declarado en una vivienda de la localidad cacereña. El fallecido llegó al centro de quemados con el 81% superficie corporal quemada y afectado por inhalación de humo.

En el suceso resultó también herida una mujer de 41 años, que presentaba quemaduras muy graves y que también ha muerto este domingo en el Hospital de la Paz (Madrid), según ha confirmado a este periódico el centro médico.

El incendio se originó en la planta baja de una casa de dos pisos, según confirmó la Diputación de Cáceres. Bomberos de los parques de Jarandilla y Navalmoral intervinieron en las labores de rescate. A su llegada, comprobaron que los vecinos habían logrado arrancar las rejas para sacar a las dos personas atrapadas, que ya presentaban quemaduras severas. La actuación de la Guardia Civil de Cáceres también resultó decisiva para evacuar a las víctimas, junto con la colaboración de los vecinos. Los agentes, al llegar, confirmaron la gravedad del caso y ayudaron a sacar a los dos afectados del interior del inmueble en llamas.

Bomberos en el lugar del incendio. / El Periódico

Susto en Badajoz

Además, este sábado los bomberos del parque municipal de Badajoz tuvieron que intervenir en el incendio de un chalé en la zona conocida como Las Mañuecas, en el entorno de la carretera de la Corte y frente a la barriada del Cerro de San Miguel. El fuego se originó en la chimenea del salón. En ese momento había seis personas en el interior de la vivienda, que fueron desalojadas mientras los bomberos extinguían las llamas. Afortunadamente, este incidente se quedó en un susto y no hubo que lamentar heridos.