"El extensivo predominante en Extremadura complicaría enormemente la erradicación de un brote de peste porcina africana"

Sin querer ser «alarmista», este experto en patología infecciosa veterinaria considera que no es descartable un eventual salto de la peste porcina africana (PPA) desde el foco inicial detectado en Cataluña «a cualquier punto de la geografía española», por lo que llama a «extremar la aplicación de medidas de bioseguridad» en las explotaciones. En el lado positivo, recuerda que «la experiencia española de hace 30 años, y la actual europea, demuestran que la enfermedad es controlable».

¿Cuáles son los principales factores que están detrás de que la peste porcina africana haya reaparecido en España tras más de 30 años?

La reaparición de la PPA en España en noviembre de 2025, por primera vez desde 1994, no parece ser consecuencia de la progresión gradual desde los focos endémicos de diversos países de Europa Oriental como era de esperar. Si hay que creer las hipótesis con las que se trabaja en Cataluña y Madrid, habría que pensar en una intervención humana no intencional, que habría permitido un salto a larga distancia desde alguno de esos países al corazón de Cataluña.

¿Cuál cree que es la hipótesis más factible que explicaría los casos confirmados en Cataluña?

Creo que la hipótesis de la ingesta por los jabalíes catalanes de basura con productos de origen porcino contaminados es posible, lo mismo que se dice de las ruedas contaminadas del algún vehículo, pero por mi parte resultan cuanto menos difíciles de creer. Incluso demostrar que se trate de una cepa idéntica a las que circulan por esos países, no demuestra cómo haya llegado aquí. En cualquier caso, hay que trabajar sobre hipótesis hasta que se obtengan pruebas [la entrevista se realizó antes de que el pasado viernes por la tarde el Ministerio de Agricultura anunciara que también investiga la posibilidad de que el virus saliese de un laboratorio].

¿El que se haya detectado en animales silvestres hace más complicado combatir el foco?

Por supuesto que sí, ese hecho complica mucho el control y la erradicación del foco, por un lado, por la alta densidad de población de jabalíes en Cataluña, probablemente en conjunto la mayor de España, y por otro, aunque se trate de una especie salvaje ubicua, se mueve por áreas de difícil acceso para los humanos, complicando enormemente la detección y eliminación de cadáveres o jabalíes afectados con cuadros subclínicos, los más peligrosos epidemiológicamente por el tiempo que estos animales pueden estar vivos y difundiendo activamente el virus.

Parece que, en principio, se ha actuado con rapidez, ¿cree que es controlable el brote o va a ser complicado frenar su expansión?

La experiencia española de hace 30 años, y la actual experiencia europea demuestran que la enfermedad es controlable, y Bélgica, Suecia y la República Checa han podido erradicarla aplicando estrictas medidas de control y vigilancia sobre las poblaciones de jabalíes. La expansión se puede frenar buscando activamente cadáveres y retirándolos con rapidez y seguridad con las dificultades antes comentadas de áreas de difícil acceso, y reduciendo significativamente la población de jabalíes mediante caza intensiva en las zonas de vigilancia que rodean el foco y en el propio foco. Es preciso remarcar el inmenso valor de la caza como método más eficiente, menos costoso, y no menos humanitario que otros en situaciones de emergencia sanitaria, para el control de poblaciones de jabalíes y para reducir los riesgos de expansión de enfermedades de las que puedan ser portadores.

¿Considera probable que la enfermedad acabe llegando a la región?

Sin pretender de ningún modo ser alarmista, un salto desde Europa Central de esta envergadura, aceptando la hipótesis de trabajo vigente en Cataluña, no descarta un salto igual o mayor a cualquier punto de la geografía española, sin descartar la posibilidad, esperemos que solo quede en eso, de que, si no se logra erradicar el foco, se expanda desde este primero, favorecida por el problemático y ampliamente debatido exceso de población de jabalíes que hay en una buena parte del territorio nacional.

Las explotaciones que hay en Extremadura son fundamentalmente extensivas, a diferencia de otras regiones productoras donde proliferan las granjas intensivas, ¿eso nos hace estar más o menos expuestos a la peste porcina africana?

La producción extensiva y semiextensiva del porcino ibérico predominantes en Extremadura con el aprovechamiento de dehesas, complican enormemente la erradicación de un eventual brote, dado que en muchas explotaciones facilita contactos frecuentes entre cerdos y jabalíes, lo que, en el escenario de los brotes europeos, se considera una de las principales vías de salto del virus al cerdo doméstico. No solo eso, nuestras áreas de dehesa y sierra facilitarían la perpetuación del ciclo salvaje, facilitado por la dificultad de acceso a determinadas zonas, el carroñerismo característico de los jabalíes, también de los cerdos, y por la existencia de ornitodoros, conocidos como chinchorros o garrapatas blandas, que infestan a los suidos (jabalíes y cerdos), y se pueden infectar desde jabalíes enfermos. Los ornitodoros infectados son capaces de transmitir el virus a sus descendientes, lo que permite persistir al virus durante años en zonas donde se escondan cuando no tienen hospedadores a los que infestar.

Extremadura es la región con mayor censo de porcino ibérico, ¿son todas las razas igual de sensibles a la enfermedad?

Hasta donde se sabe, los únicos suidos capaces de resistir el virus y actuar como portadores asintomáticos del virus de la PPA son los facóqueros o suidos salvajes africanos. Los cerdos domésticos son altamente susceptibles sin distinción de raza. Sobre el cerdo ibérico pesa el riesgo adicional respecto de otras razas que se crían preferentemente en instalaciones cerradas, de los posibles contactos con jabalíes, y dado el caso con ornitodoros, facilitados por los sistemas abiertos de explotación predominantes en Extremadura.

Medidas de precaución

¿Habría que tomar desde ya alguna precaución en Extremadura?

Me consta que, en Extremadura, al igual que en otras regiones españolas, personal veterinario del Servicio de Sanidad Animal, ha estado preparándose para la eventualidad de una posible reentrada de la peste desde que surgieron los primeros brotes centroeuropeos, mediante cursos prácticos promovidos desde el Ministerio de Agricultura. A pesar de que han pasado tres décadas desde la primera erradicación, en el temario de asignaturas como Patología Infecciosa y Epidemiología y Medicina Preventiva de nuestros alumnos universitarios de Veterinaria, la peste porcina africana se sigue explicando igual que cuando era una enfermedad endémica, asumiendo que tarde o temprano, en un mundo cada vez más globalizado, podría volver. De hecho, en Extremadura disponemos de un activo importante contra la PPA, dado que aún no se ha jubilado una parte del personal veterinario que participó en aquellos equipos de campo que lograron un éxito tan importante para la Sanidad Animal española como fue aquella erradicación. Pocos mejor que ellos tienen la experiencia necesaria para preparar a las nuevas generaciones de veterinarios a lidiar con este tipo de situaciones. Todo ello independientemente del salto cualitativo actual, que lo complica todo por la presencia de una población de jabalíes comparativamente muy sobredimensionada respecto a los años 90 del pasado siglo. Hay además, desde hace décadas, una vigilancia activa desde el Servicio de Sanidad Animal y el Ministerio, con controles serológicos de jabalíes cazados, y también pasiva, que habrá que reforzar con la colaboración del sector cinegético, respecto a la detección de mortalidades anómalas en jabalíes.

¿Y qué medidas concretas se deberían adoptar en las explotaciones de porcino?

La alarma sanitaria existente hace muy necesario extremar la aplicación de medidas de bioseguridad en las explotaciones porcinas, respecto al control de entradas de personal, con ropa y botas desinfectadas, desinfección de vehículos y mercancías garantizadas. Por otra parte, habría que mejorar las medidas de contención en las granjas instalando vallados perimetrales impermeables al paso de jabalíes, es decir con cables de acero con tensores y piquetas clavadas profundamente en el suelo, y tratando de que los cercados de manejo de los animales no estén en contacto directo con esos vallados perimetrales.

¿Qué características definen a esta enfermedad?

Es una enfermedad vírica, muy contagiosa, exclusiva del ganado porcino, de curso febril, evolución muy variable y lesiones cutáneas, ganglionares y viscerales de tipo congestivo-hemorrágico. Está causada por un Asfivirus y clínicamente, en áreas como la nuestra libres desde hace décadas del contacto con el virus, predominarán los cuadros sobreagudos con alta mortalidad, afectando al 100% de la población suina, jabalíes o cerdos con los que el virus contacte, y con mortalidades próximas a esa cifra. En territorios donde la enfermedad es enzoótica esas cifras se suavizan y pueden aparecer procesos subclínicos, con supervivencia de animales de días a semanas, que pueden suponer muchos más contagios.

Efectivos de la UME en la zona en cuarentena por la peste porcina africana en Torrefarrussa (Barcelona). / Lorena Sopêna / Europa Press

Clínicamente se caracteriza por fiebre de hasta 42 grados centígrados, pérdida de apetito, debilidad y los animales tienden a estar echados. Aborto en hembras gestantes, enrojecimiento y amoratamiento de la piel en la zona ventral, incluso con hematomas y necrosis cutáneas en puntas de orejas y rabo, más fáciles de ver en cerdos que en jabalíes por ser estos más peludos. Respiración dificultosa y entrecortada, tos seca, intermitente, y descarga nasal con sangre. Párpados engrosados y entrecerrados. Estreñimiento, a veces con sangre, y vómitos. Temblores musculares, dificultad para andar (cruce de piernas), y parálisis o cojeras posteriores.

¿Existe alguna vacuna o tratamiento eficaz contra la PPA?

De momento no existe tratamiento eficaz de ningún tipo y aunque se está trabajando en una vacuna de desarrollo español que se pretende probar en 2026, la bioseguridad y la erradicación por diagnóstico y sacrificio de seropositivos siguen siendo de momento las mejores herramientas de lucha disponibles.

Teniendo en cuenta que en tres décadas han mejorado mucho los protocolos, la sanidad animal, los fármacos… De extenderse la enfermedad, ¿sería previsible que causara los mismos estragos que provocó con anterioridad a los años noventa?

Los estragos actuales serían probablemente más graves y generalizados en términos económicos. El impacto económico y la dependencia de la exportación entre los años 60 y 90 fueron sustancialmente menores de lo que serían actualmente. El sector porcino de España es el principal de la Unión Europea, con unas exportaciones económicamente enormes. La presencia confirmada del virus, aunque de momento solo afecte a fauna silvestre y de forma limitada, ya está generando graves consecuencias económicas, con el freno a las compras desde China y el bloque de una parte considerable de certificados de exportación de carne. Desde hace décadas se sabe que el virus puede sobrevivir periodos considerables de tiempo en productos ibéricos curados y aunque el virus no afecta de ningún modo a los consumidores humanos, si se extendiese la enfermedad afectaría a toda la cadena de valor de los productos ibéricos y a sus mercados internacionales.