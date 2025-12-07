Iberdrola moviliza 68 millones en Extremadura: cuatro proyectos de almacenamiento y mayor bombeo en Torrejón

Iberdrola ha canalizado 67,6 millones de euros en Extremadura para nuevos proyectos de almacenamiento energético, tras la resolución de la primera convocatoria de ayudas FEDER 2021-2027 gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). La comunidad autónoma se convierte así en uno de los principales polos de captación de fondos en esta primera línea de ayudas, gracias a la instalación de cuatro baterías BESS y a la ampliación del bombeo hidroeléctrico de Torrejón, actuaciones que refuerzan el papel de la región en la transición energética y en el despliegue del almacenamiento.

En el conjunto del territorio nacional, Iberdrola ha resultado adjudicataria de 170 millones de euros para desarrollar proyectos de almacenamiento, incluidos los extremeños.

Núcleo de la inversión

Casi un tercio de la inversión llegará a Extremadura. Las baterías BESS (Battery Energy Storage System, en español Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías, SAEB) se ubicarán en Tagus III y Tagus IV, en Alcántara (Cáceres), y Majada Alta y San Antonio, en Cedillo (Cáceres), con una potencia conjunta de 130 MW y 538 MWh de capacidad. Son instalaciones de generación renovable ubicadas en el entorno del Tajo Internacional, donde la compañía está desarrollando o asociando sus nuevos sistemas de almacenamiento energético (baterías BESS).

A ello se suma una actuación clave en la región: la ampliación de la capacidad del proyecto de bombeo hidroeléctrico en Torrejón (Cáceres), con 32,5 MW y 991 MWh, que ha recibido 17,6 millones de euros. Esta infraestructura eleva la inversión movilizada en la comunidad hasta los 67,6 millones.

Baterías BESS

En el conjunto del país, Iberdrola ha sido adjudicataria de más de 170 millones para construir proyectos de baterías, almacenamiento térmico industrial y bombeo hidroeléctrico, repartidos en Extremadura, Galicia, Castilla y León, Asturias, Andalucía y Comunidad Valenciana, dentro de la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores cofinanciados con fondos FEDER 2021-2027.

En concreto, la compañía destinará 130 millones a cofinanciar 11 baterías BESS, 22 millones a tres proyectos de almacenamiento térmico industrial y 18 millones a la ampliación del bombeo extremeño.

Las baterías estarán ubicadas en Extremadura (4), Galicia (3), Castilla y León (2), Asturias (1) y Andalucía (1), con una potencia media de 35-40 MW y diez de ellas con acceso compartido, lo que permitirá sinergias. Cinco se hibridarán con fotovoltaica, cinco con eólica y una funcionará como sistema stand-alone.

Los tres proyectos industriales de almacenamiento térmico suman 190 MWht y se situarán en Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia, destinados a sectores como alimentación y bebidas, cerámica y conservera. El proyecto de bombeo servirá para ampliar la capacidad de la central de Torrejón, ubicada entre los embalses de Torrejón-Tajo y Alcántara.

Herramienta clave

Iberdrola impulsa el almacenamiento energético eficiente como herramienta clave para la electrificación y la descarbonización. La estrategia combina el desarrollo de centrales de bombeo y sistemas BESS.

La compañía es líder en almacenamiento a través de generación hidroeléctrica y bombeo, con 4,5 GW de potencia instalada. Entre sus principales centrales destacan La Muela, Villarino, Támega y Santiago-Sil-Xares.

Iberdrola ha sido pionera en el almacenamiento mediante baterías de ion litio y, en 2021, instaló la primera batería híbrida con fotovoltaica en Campo Arañuelo III (Extremadura).

La compañía también cuenta con una batería de 20 MWh en Puertollano, destinada a hidrógeno verde, y dos más en País Vasco, en Abadiño y Áraba. Actualmente, tiene seis baterías en estado avanzado de construcción en Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, reconocidas como PERTE en energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento (ERHA).