Vox acusa a Guardiola de no atreverse a dar la cara ante los ganaderos extremeños

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, y el candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, han denunciado este domingo en Plasencia el "abandono absoluto" del mundo rural por parte de la Junta de Extremadura, a la que acusan de vivir de los problemas del campo "en lugar de solucionarlos". Consideran que la presidenta extremeña, María Guardiola, no se atrave "a dar la cara" ante los ganaderos extremeños.

Tras mantener un encuentro con profesionales del sector del norte extremeño, Óscar Fernández Calle afirma que los profesionales les transmiten "que les entierran en papeles y que la burocracia les empuja directamente a abandonar sus explotaciones. Y cuando llega un problema grave como el incendio de Las Hurdes, la Junta ni ha estado antes, ni durante, ni después para ayudar”.

El candidato de VOX ha sido especialmente duro con la gestión autonómica y estatal: “hay una estructura política del PP y del PSOE que vive de los problemas del campo; por lo tanto, no tienen ningún interés en poner solución a esos problemas”.

Buxadé acusa a PP y PSOE

Por su parte, Jorge Buxadé, ha señalado que el PP y el PSOE se han sentado en Bruselas “para perjudicar" al sector primario. “Aquí le echan la culpa a Bruselas, pero Bruselas son ellos mismos: el Partido Popular y el Partido Socialista. Son quienes han criminalizado a nuestros agricultores y ganaderos”.

Jorge Buxadé, junto a Óscar Fernández Calle, se dirige a los ganaderos en una reunión en Plasencia. / C. V.

Además, en Plasencia, Buxadé ha acusado a la presidenta extremeña, María Guardiola, de no “tener narices” para reunirse con el sector y explicar “inspecciones, procedimientos y retrasos administrativos que les perjudican”.

Ha criticado que, mientras la presidenta sostiene que defiende el mundo rural, la caza o el toro, “no acude a dar explicaciones sobre una administración que genera trabas sin resolver ni uno solo de sus asuntos”. “Dice que defiende el mundo rural, pero no se atreve a venir aquí a escuchar a quienes lo sostienen”, recimina.

El acuerdo Mercosur, “golpe definitivo”

El eurodiputado ha cargado también contra lo que ha denominado “esa mafia del Partido Socialista y esa estafa del Partido Popular”, afirmando que “en los últimos dos años no ha pasado nada ni se ha producido un solo cambio” en la situación del campo extremeño.

Buxadé ha advertido de que el próximo acuerdo Mercosur supondrá “el golpe definitivo” para la ganadería extremeña y europea. “Nuestros ganaderos no son el problema. Son quienes ponen comida sana en la mesa de las familias españolas”.

Incendios y crisis agrícolas

En relación con el reciente brote de peste porcina en Cataluña, Fernández Calle ha confirmado la “preocupación y desprotección” que sienten los ganaderos ante un riesgo sanitario que “podría devastar su cabaña ganadera”.

Un sentimiento, ha insistido, “que se acentúa cuando se producen crisis como el incendio de Jarilla, con 17.000 hectáreas calcinadas, donde la Junta no ha estado ni antes, ni durante, ni después para atender necesidades básicas como el suministro de alimento al ganado”.

VOX ha asegurado que defenderá al campo extremeño “desde las instituciones y desde el terreno, en Bruselas y en Extremadura, frente a quienes "llevan 47 años utilizando a esta tierra para sus intereses de partido”.