21D: Elecciones en Extremadura
Ciudadanos defiende la continuidad de Almaraz en una transición energética "realista y sin dogmas"
El candidato por la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Julián, afirma que "decisiones tomadas desde un despacho en Madrid" no pueden determinar el futuro de miles de familias extremeñas
Ciudadanos ha reivindicado la "importancia estratégica" de la Central Nuclear de Almaraz, cuyo cierre supondría "condenar" a toda la comarca de Campo Arañuelo a la pérdida de empleo, industria y oportunidades.
El candidato por la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Julián, ha recordado este lunes que Extremadura es una de las grandes generadoras de energía del país y que decisiones tomadas "a cientos de kilómetros, desde un despacho en Madrid" no pueden determinar el futuro de miles de familias. "No podemos permitir que un Gobierno que no conoce esta tierra siga vaciando sillas en nuestros hogares", ha señalado.
Transición responsable
Por su parte, la secretaria general de Ciudadanos, Mariana Boadella, ha defendido una transición "responsable, basada en datos y no en prejuicios ideológicos". En este sentido, ha subrayado que la energía nuclear es "limpia, segura y esencial para garantizar un suministro estable en plena transición verde", recoge la formación en una nota de prensa.
"La central de Almaraz lleva décadas funcionando con estándares de seguridad máximos y proporciona empleo directo e indirecto a miles de familias. Cerrar esta infraestructura sin una alternativa real es irresponsable y profundamente injusto para Extremadura", ha afirmado.
Extremadura, potencia energética
Asimismo, ha insistido en que Extremadura es "una potencia energética que produce y exporta nuclear, hidráulica, solar y renovables", por lo que la región debería ser tratada "como un motor estratégico y no como un territorio al que se le imponen sacrificios unilaterales".
Además, ha subrayado que la situación actual demuestra por qué es "necesaria" la vuelta de un partido como Ciudadanos, capaz de defender "sin complejos" la innovación, la industria y la energía como palancas de futuro. "Para que vuelva Extremadura, tiene que volver Ciudadanos: la única fuerza que defiende el empleo, el talento y las oportunidades frente a los cierres, el dogma y el abandono institucional", ha concluido.
Ciudadanos continuará su recorrido por varios municipios de la región explicando sus propuestas para que Extremadura recupere población, empleo y ambición, y para que "ninguna silla vuelva a quedar vacía por falta de oportunidades".
- Félix lleva veinte años vendiendo castañas en Badajoz: “La gente me aprecia mucho y ya tengo una clientela fija”
- Un hombre fallece y otra persona está herida grave, tras una colisión frontal en Higuera la Real (Badajoz)
- Los bomberos de Badajoz denuncian que el parque está bajo mínimos: 'Hoy no podríamos atender dos sucesos a la vez
- El dragón que surca el Río Guadiana
- Vecinos de Cerro Gordo (Badajoz): 'La segunda rotonda está en el cajón del olvido
- Urgen al Ayuntamiento de Badajoz que abra el albergue del Revellín para las personas sin hogar: 'El frío llega y la calle mata
- Roban los juegos de un parque infantil en construcción de Badajoz
- Álvaro Díaz Fernández asume el mando de la Brigada Extremadura XI: 'Queremos reforzar capacidades con las tecnologías