'Reanima': El proyecto que enseña a los niños extremeños a salvar vidas

Cómo llamar al 112, qué hacer si de repente aparece humo en casa o cómo curar un golpe o quemadura. Son algunas de las pautas que Cruz Roja ha enseñado ya a más de 26.700 menores extremeños gracias al programa escolar 'Reanima', que la Consejería de Educación ha puesto en marcha para que los niños aprendan nociones básicas de primeros auxilios.

El curso pasado llegó a los docentes y alumnos de primero, tercero y quinto de Primaria de 465 colegios públicos y concertados de Extremadura y ahora la Junta acaba de prorrogar el convenio para que la iniciativa se siga desarrollando a lo largo de 2026. El presupuesto para ello es de 97.620 euros, con el objetivo de contribuir a la prevención de accidentes y mejorar la respuesta ante emergencias en el entorno escolar.

Taller escolar de primeros auxilios impartido por Cruz Roja. / Juntaex

Contactar con el 112

En el programa, los niños aprenden cómo actuar ante situaciones de emergencia como caídas, golpes o quemaduras, y también cómo usar el teléfono para contactar con el 112 y que los servicios de emergencia lleguen rápido. A ello se suman maniobras básicas de reanimación, o cómo pedir ayuda a un adulto si es necesario.

"Que sepan actuar en primeros auxilios, en cualquier circunstancia que se puedan encontrar en la vida cotidiana, como un accidente, un atragantamiento, un infarto. Incluso cómo actuar hasta que llega el 112", explicó en su día al respecto la consejera de Educación, Mercedes Vaquera.

Taller escolar impartido por Cruz Roja dentro del proyecto escolar 'Reanima'. / Juntaex

Adaptado a la edad

Los alumnos de primero reciben una formación básica para atender cualquier emergencia diaria, como llamar al 112, mediante el taller 'Ayuda'. Los alumnos de tercero se forman en el taller 'Actúa' para cuidados más avanzados en primeros auxilios y los alumnos de quinto participan en el taller 'Reanima' para aprender técnicas como la Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).

"Es un aprendizaje básico, imprescindible, para poder salvar vidas", indica la Consejería de Educación. La Junta de Extremadura ha destinado más de 97.000 euros para que la formación pueda llegar a todos los centros de primaria de Extremadura.