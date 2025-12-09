El PP denuncia que Vox "quita" sus carteles electorales en Extremadura

El PP de Extremadura ha denunciado que Vox ha quitado carteles electorales de su candidata a las elecciones del 21 de diciembre, María Guardiola, y ha deplorado que "los que venían a ser parte del cambio" se hayan convertido "en el problema" con un comportamiento "incívico".

En un mensaje en sus redes sociales publicado en la noche del domingo, los populares aseguraron que el partido de Santiago Abascal ocupó los espacios electorales asignados al PP y sobrepuso sus carteles a los de Guardiola.

La denuncia se produce en pleno recrudecimiento de la pugna entre PP y Vox. No hay ni rastro de la sintonía que exhibieron hace tan solo dos semanas en la Comunidad Valenciana para investir como presidente a Juanfran Pérez Llorca en sustitución de Carlos Mazón, y las hostilidades entre ambos partidos se han intensificado hasta límites insospechados.

Si bien Abascal nunca ha comulgado con Guardiola, tampoco había llegado a referirse a ella como "la Irene Montero de Extremadura" ni había amagado con pedir a Feijóo que la aparte. Ella ha respondido calificándolo de "machista" y Feijóo le ha espetado pretenda "caciquear" de esa forma.

"Antes eran otros los que nos quitaban los carteles en cada campaña. Ahora es Vox quien lo hace. Quién lo iba a decir. Los que venían a ser parte del cambio, convirtiéndose en el problema. Una vez más", lamentaron ayer los populares en sus redes sociales. "Seguiremos con las mismas ganas. Si nos los quitan, los volveremos a poner. Como siempre hemos hecho. No hay ningún incívico que pueda parar el avance de esta tierra".