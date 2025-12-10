Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de médicosConcurso de Murgas 2026Nuevos okupas José Pache21D: Elecciones en Extremadura
instagram

112 Extremadura

El 112 Extremadura atiende 47 accidentes durante la operación especial de tráfico Puente de Diciembre

Badajoz concentra la mayoría de los accidentes, mientras que no se registran fallecidos en la operación especial

Rótulo del Centro de Emergencias 112

Rótulo del Centro de Emergencias 112 / Europa Press

Lucía Suárez

Badajoz

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha gestionado 47 siniestros durante la operación especial de tráfico del Puente de la Constitución-Inmaculada, un dispositivo activado por la Dirección General de Tráfico desde las 15:00 horas del 5 de diciembre hasta las 23:59 horas del día 8.

Del total de incidentes, 31 tuvieron lugar en carreteras interurbanas y 16 en zonas urbanas. Por provincias, Badajoz registró 30 accidentes y Cáceres contabilizó 17.

Como resultado de estos sucesos, los equipos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) atendieron a 31 personas, de las cuales 28 presentaban heridas leves y 3 fueron consideradas graves. No se ha registrado ningún fallecido durante el operativo.

Noticias relacionadas y más

Para atender estos incidentes, el 112 Extremadura activó 81 recursos, distribuidos de la siguiente manera: 29 unidades del SES, 1 de Cruz Roja, 3 dotaciones de Bomberos, 31 patrullas de la Guardia Civil y 17 unidades de la Policía Local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents