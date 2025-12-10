Elecciones en Extremadura
Una asociación vecinal de Vallecas denuncia que Vox usa su nombre, 'Sentido común', como lema para la campaña extremeña: "Estamos indignadísimos"
La directiva asegura que son una organización de vecinos "totalmente apolítica" y teme que su proyecto se vincule a la formación de Abascal. Registraron el nombre del colectivo oficialmente hace dos meses y piden al partido que retire su eslogan en Extremadura y no lo use en otras autonomías
La asociación vecinal 'Sentido Común', nacida hace unos dos meses en el barrio madrileño de Vallecas, ha puesto sus ojos en la campaña electoral de Extremadura y se ha llevado una desagradable sorpresa. El nombre del colectivo coincide con el lema de la campaña que Vox está llevando a cabo en la comunidad con el objetivo de hacerse con el poder de la Junta de Extremadura en las próximas elecciones del 21 de diciembre.
"Estamos indignadísimos", relata una de las vocales del colectivo. Temen que los vecinos de Vallecas acaben vinculando su asociación, recién creada hace apenas dos meses, con la formación de Santiago Abascal. "Somos un colectivo apolítico, que hemos dado un paso al frente porque estamos preocupados por los problemas de inseguridad y delincuencia que tenemos en Vallecas y no queremos que se nos vincule con ningún partido político; nuestro objetivo es ayudar a los vecinos, ser útiles de verdad y efectivos, decir las cosas claras de lo que está pasando y estar al margen de la política", asegura.
Vallecas es el barrio más grande de Europa y "es muy de izquierdas", por eso la asociación teme que se les vincule a la formación de derechas, "pero ni a esta ni a ninguna; es que nos puede hacer mucho daño a nivel de barrio", insiste.
Registro oficial el pasado 13 de octubre
Por ello, van a solicitar al grupo municipal de Vox la retirada del lema de la campaña electoral extremeña y no descartan denunciar la "apropiación" de su nombre, el cual registraron oficialmente el pasado 13 de octubre, como demuestran los documentos facilitados a este diario.
La vocal del colectivo asegura que, como el resto de grupos políticos, una concejala de la formación de Abascal en Vallecas era conocedora de la creación del colectivo y de su denominación y, de hecho, señala que mostró entusiasmo por su creación: "le encantó el nombre que elegimos".
Desde la asociación reconocen que la palabra 'sentido común' "está muy de moda y a la gente le gusta mucho porque realmente es lo que necesitamos", pero ve mucha "casualidad" en que ahora se haya usado su nombre. "Llevan años haciendo campañas y justo ahora que hemos creado la asociación usan nuestro nombre".
El colectivo teme que tras la campaña electoral extremeña, Vox utilice el mismo lema en otras comunidades que también tienen previsto celebrar elecciones próximamente. "Van a frenar el proyecto de una asociación apolítica que puede ser muy útil en un barrio como Vallecas y nos lo van a fastidiar todo", lamenta.
