SANIDAD
Dispensación digital de metadona y otras novedades: Extremadura estrena una herramienta que mejora la atención a las conductas adictivas
La nueva Estación Clínica de JARA ha digitalizado procesos clave y agiliza la labor de los profesionales
El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha incorporado en la plataforma JARA una nueva Estación Clínica destinada a los Equipos de Conductas Adictivas (ECAs), una herramienta digital que ha supuesto un cambio relevante en la manera de trabajar y en la atención que reciben las personas con conductas adictivas en la Comunidad Autónoma.
La herramienta, desarrollada por la Secretaría Técnica de Adicciones en coordinación con la Subdirección de Sistemas de Información y la Dirección General de Asistencia Sanitaria, ha permitido unificar, automatizar y asegurar procesos que hasta ahora se realizaban en papel, lo que ha mejorado la eficiencia y la trazabilidad del trabajo clínico.
Ventajas
El sistema incorpora funcionalidades diseñadas específicamente para estas consultas, entre ellas la dispensación digital de metadona, el registro informatizado de resultados de tóxicos en orina y documentos adaptados a cada perfil profesional, lo que facilita el uso por parte de médicos, enfermería, trabajadores sociales y psicólogos.
Además, incluye un documento clínico común que mejora la coordinación de los equipos y refuerza el enfoque multidisciplinar imprescindible en la atención a las adicciones.
Más seguridad y mejor información estratégica
La digitalización ha permitido que el proceso de atención sea más seguro, al reducir riesgos de errores de transcripción, pérdidas de información o duplicidades. También ha aportado agilidad a la gestión de datos necesarios para la elaboración de informes estratégicos, como el Plan Nacional sobre Drogas, el Plan de Adicciones de Extremadura y las memorias anuales.
Según el SES, esta modernización facilita un seguimiento más preciso de cada paciente, acorta tiempos de respuesta y contribuye a una intervención más eficaz en un ámbito que requiere una alta coordinación entre profesionales.
