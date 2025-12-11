Proteger a las más jóvenes: Extremadura atiende a 35 menores por violencia de género

Actualmente, Extremadura ofrece protección policial a un total de 35 niñas y adolescentes menores de edad. El motivo, ser víctimas de violencia de género y estar en riesgo de sufrir una nueva agresión porparte de sus parejas o exparejas. Estos datos reflejan el aumento de este colectivo vulnerable en la región (un 2,9% más que el año pasado). Según la última estadística publicada por el sistema policial VioGén, que recoge datos hasta el pasado 30 de noviembre de este año y hecha pública este miércoles por el Ministerio del Interior, son 35 los casos activos de menores con protección en Extremadura: uno en riesgo extremo -el único en el conjunto de España-, seis en riesgo medio y 28, bajo.

A finales de noviembre, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra y distintas policías locales registraban en Extremadura un total de 2.961 casos activos de violencia de género con protección policial. La maternidad, del mismo modo que la edad, continúa siendo un factor de vulnerabilidad clave en este tipo de casos. Más de la mitad de los casos con protección en la comunidad corresponden a mujeres con hijos menores a su cargo, alcanzando las 1.606 víctimas. El sistema ha contabilizado además, 4 mujeres en riesgo medio de volver a ser agredidas y 134 en riesgo bajo.

En total, en esta comunidad autónoma hay 16.563 mujeres registradas como víctimas de violencia de género en el sistema, con 18.184 casos asociados. De estos, 2.961 siguen activos y 15.158 están inactivos, lo que significa que ya no cuentan con seguimiento policial.

Violencia vicaria

A finales del pasado mes de noviembre, 91 niños estaban en riesgo de ser agredidos por su padre o la pareja o expareja de sus madres: 5 de ellas están clasificados con riesgo alto de agresión y 86 en un nivel medio. Una situación de riesgo en los menores que, cada vez que es detectada por Interior, la institución alerta a los tribunales y a la Fiscalía con una diligencia automática que persigue que se impongan medidas urgentes de protección.

El sistema VioGén persigue evaluar, a través de un cuestionario que se hace a la víctima, la probabilidad de reincidencia de un maltratador, el riesgo de que una mujer vuelva a ser agredida y también el riesgo potencial de homicidio. Desde 2019 también evalúa el impacto del maltrato en los menores que viven en hogares donde se perpetra violencia contra sus madres.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización