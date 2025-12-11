Los extremeños se protegen frente a la gripe: 10.000 vacunas inoculadas más que hace un año

Los extremeños se protegen más frente a la gripe, pero la consejera de Salud, Sara García Espada continúan haciendo un llamamiento a la vacunación: "estamos mejor que el año pasado, pero siempre se puede mejorar".

De esta forma, la titular de la sanidad extremeña aseguraba ayer que hasta la fecha se han alcanzado las 257.000 dosis inoculadas frente a la gripe, lo que suponen 10.000 dosis más que el acumulado del año pasado, y ha recordado que la campaña de vacunación se mantendrá hasta enero.

A la espera de la actualización este jueves de los datos sobre la incidencia de los virus en la comunidad por parte del Instituto Carlos III, García Espada aboga por «no bajar la guardia», pero tampoco «alarmar» a la población ante la evolución de las patologías respiratorias.

Los datos de la semana pasada reflejan una tasa de 45 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que se mantiene la recomendación de usar mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios ante la presencia de síntomas compatibles. De momento, a la espera de la nueva información hoy, el escenario actual se mantiene y la consejera sigue haciendo un llamamiento a la población diana a la vacunación.

"Barajamos cuatro escenarios y función de los datos de incidencia que se vayan dando, se actuará en consecuencia", señaló ayer la consejera.