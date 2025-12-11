21D: Elecciones en Extremadura
JXEL denuncia que la igualdad se "pisotea" a diario por quienes la utilizan como "banderas" de hipocresía
La coalición regionalista denuncia el uso "oportunista" del feminismo y reclama una política "igualitaria" para extremeños y extremeñas
La organización política Juntos por Extremadura-Levanta (JXEL) ha expresado en un comunicado su intención de mantener la línea de trabajo del partido orientada a la igualdad de género y a la igualdad de oportunidades en la comunidad autónoma. El grupo afirma que su objetivo es integrar estos principios de manera estable dentro de su actividad política.
El texto señala que, en el contexto actual, existen discursos públicos que utilizan conceptos como “defensa de la mujer” o “justicia social”. JXEL indica que, en su opinión, estos mensajes pueden emplearse en ocasiones para "encubrir intereses partidistas" o "situaciones de incoherencia" cuando algunas de las figuras que los emiten se encuentran procesadas, imputadas o condenadas por delitos relacionados con violencia de género. La formación señala que considera relevante la coherencia entre el discurso y la conducta de responsables públicos en materia de igualdad.
«Desde Juntos por Extremadura-Levanta, exigimos coherencia, responsabilidad y honestidad política», declara su candidato a la Junta de Extremadura, Raúl González.
En el comunicado, JXEL sostiene que las mujeres extremeñas deberían contar con políticas que, según la organización, están basadas en "la transparencia, el respeto institucional y el compromiso continuado", y que considera necesario que los representantes públicos respalden sus mensajes con actuaciones concretas.
