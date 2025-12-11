Los médicos salen a la calle en el tercer día de huelga esta semana: "Está en riesgo nuestra salud"

Unos 200 médicos han vuelto a salir esta mañana a las calles de Cáceres para mostrar su rechazo al Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad en el tercero de los cuatro días de huelga convocada esta semana por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que apoya también el Sindicato Médico de Extremadura (Simex).

El vicepresidente del sindicato extremeño, y también presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres, Evelio Robles ha explicado antes de comenzar la marcha, que ha transcurrido por la Avenida de España hasta la Subdelegación del Gobierno de Cáceres, que están haciendo huelga porque "si no lo hacíamos se pone en riesgo la salud de los profesionales médicos que trabajan en la sanidad española, se ponía en peligro la propia profesión médica y, por ende, la calidad de los servicios sanitarios y la salud de los propios pacientes".

Protesta de los médicos, esta mañana, en el paseo de Cánovas. / CARLOS GIL

Por ello, Robles ha pedido disculpas y también comprensión a los usuarios del sistema sanitario extremeño que se están viendo estos días afectados por la falta de los profesionales. Y es que los paros están teniendo un seguimiento importante en Extremadura, con casi uno de cada cuatro médicos que están faltando a sus puestos de trabajo, según los datos de la Consejería de Salud, pero con una incidencia más alta en el ámbito hospitalario. "Hay servicios en los que están de huelga el 80% o incluso el 90% del personal que puede hacerla porque no está en servicios mínimos", ha añadido Robles.

Esto está obligando a suspender la actividad ordinaria. Solo el primer día de huelga, el pasado martes, se quedaron en el aire 90 intervenciones quirúrgicas y más de 11.000 consultas externas y de Atención Primaria. Los últimos datos ofrecidos esta mañana por la Consejería de Salud, señalan que este jueves el seguimiento ha crecido al 26,70%, llegando al 30% en atención hospitalaria; en Primaria también ha crecido hasta el 21,90%, en ambos casos cifras superiores a los dos primeros días de huelga.

Las principales demandas del colectivo

Las razones de la huelga que ha vuelto a sacar a los médicos a la calle, por tercera vez este año (ya protestaron en junio, octubre y diciembre), es el borrador del Estatuto Marco que regula la profesión sanitaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y que engloba al personal estatutario sanitario y no sanitario (gestión y servicios). Y esa es uno de los motivos. Los médicos piden un estatuto propio, con una negociación propia, y también un nivel profesional superior, A1 plus, por sus propias características: tienen una formación superior al resto de categorías, mayor responsabilidad y marco competencial. "Nos han incluido a todos, pero no debe ser muy malo para todas las categorías porque la única que hace huelga somos los médicos y eso es porque a otras categorías se les han respetado los descansos para poder conciliar la vida personal y familiar", ha espetado Robles.

Fotogalería | Los médicos extremeños se manifiestan contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad / Carlos Gil

Los facultativos reclaman también que "no se pueda supeditar la vida laboral de los profesionales médicos a la necesidad del servicio, porque esa necesidad la mayor parte de las veces es debido a una mala planificación del personal", ha destacado el vicepresidente de Simex. Esto impide en muchas ocasiones la conciliación de la vida familiar y personal, que también solicitan.

Las horas de guardia no cotizan

Entre otras demandas principales, los médicos también están exigiendo que las horas de guardias computen formalmente, porque ahora no están contabilizadas y, por lo tanto, no cuentan para la jubilación de los profesionales. "Suponen entre seis y siete años de cotización en la vida de un médico", ha subrayado Robles. "Es que no hay ningún trabajador en este país que trabajando no cotice por ello. Es una situación alegal y reclamamos que esto se normalice de una vez".

Y aseguran que no van a parar las protestas hasta conseguir esas reivindicaciones. "Seguiremos con las movilizaciones siempre que no se eche para atrás ese Estatuto Marco y el borrador se cierre". Por ahora, tienen pocas esperanzas, aunque hoy se reúne el comité de huelga con responsables del Ministerio de Sanidad. "No creo que a fecha de hoy se vayan a intentar negociar las condiciones que estamos pidiendo, el ministerio ha tenido muchos meses para hacerlo", ha concluido Robles.