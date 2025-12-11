21D: Elecciones en Extremadura
Naharro interpondrá una querella contra Rodríguez Osuna por calumnias
El portavoz de Campaña del PSOE ha afirmado este jueves en rueda de prensa que el presidente provincial del PP en Badajoz "ofreció puestos de trabajo a cambio de sexo explícito"
El presidente del PP provincial de Badajoz, Manuel Naharro Gata, interpondrá una querella por calumnias contra el alcalde de Mérida y portavoz del Comité de Campaña del PSOE, Antonio Rodríguez Osuna, que este jueves en rueda de prensa ha asegurado que Naharro "ofreció puestos de trabajo a cambio de sexo explícito".
"Se trata de un caso manipulado, tergiversado y un claro intento de embarrar la campaña electoral", apunta el propio Naharro en un comunicado en el que explica además que la querella se extenderá a "todo aquel que se haga eco de las afirmaciones vertidas por Osuna".
Causa archivada
Según el dirigente popular, las acusaciones del portavoz socialista "suponen la atribución de hechos delictivos que no se corresponden con la realidad y que fueron archivados por el juzgado penal de Jerez de los Caballeros sin ni siquiera haber abierto diligencias previas".
El PP recuerda además que hace apenas dos semanas la justicia resolvió una denuncia a favor de Naharro "condenando a un señor que realizaba chantajes y amenazas continuos a través de redes sociales". "Esta persona creó perfiles falsos con los que, suplantando la identidad del presidente provincial, creaba conversaciones y le chantajeaba para no hacerlas pública", aseguran fuentes populares.
Daños morales
Según el partido, Manuel Naharro vive una "situación de acoso por injurias y calumnias" que le causa "daños personales y morales".
"Le han perseguido en varias ocasiones y siguen haciéndolo con esta falsedad para tapar los casos de acoso sexual que eran conocidos en el PSOE y se ha tapado desprotegiendo a las víctimas", según los 'populares'.
