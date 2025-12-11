El PSOE exige a Guardiola el cese de Manuel Naharro por un presupunto caso de abuso sexual

El PSOE de Extremadura ha instado este jueves a la presidenta de la Junta y candidata a la reelección por el PP, María Guardiola, a eliminar al presidente provincial del PP de Badajoz, Manuel Naharro, de su lista electoral por un supuesto caso de "acoso sexual". "¿Cuándo va a dar explicaciones y cuándo lo va a cesar? Tiene hasta el día de hoy para hacerlo", ha manifestado el portavoz del Comité Electoral de los socialistas, Antonio Rodríguez Osuna.

En rueda de prensa, ha recriminado a la líder de los populares que censure los casos de acoso sexual que salpican al PSOE en otros territorios del país pero no lo haga con los que se producen en las filas de su propio partido porque "aquí hay un caso sobre el que María Guardiola no ha dicho nada y tiene que dar la cara".

Puestos a cambio de sexo

Ha señalado que "ha quedado demostrado" que Manuel Naharro -presidente provincial del PP de Badajoz, vicepresidente de la Asamblea de Extremadura y número 3 en la lista del PP al Parlamento por la provincia pacense en los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre- "ofreció puestos de trabajo a cambio de sexo explícito" a través de unas manifestaciones "que ya están juzgadas a través de una denuncia del Diario.es".

"Un caso constatado, es el único caso en España que todavía se mantiene en el cargo", ha aseverado Rodríguez Osuna, que ha instado a Guardiola a "cesar inmediatamente" a Naharro, quitándole de su lista electoral, expulsándole del partido y también de la Asamblea de Extremadura.

Investigación interna

Le ha emplazado también a abrir una investigación interna para depurar responsabilidades "por haber mantenido en silencio durante tantos meses un caso de acoso sexual de su mano derecha del partido en Extremadura". "Meses sabiéndolo, meses con denuncias públicas, meses en las redes sociales y en los medios", ha instado el dirigente socialista, quien también ha pedido explicaciones al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Rodríguez Osuna ha señalado que Guardiola "no puede dar lecciones de nada, y menos al PSOE de Extremadura", y le ha manifestado que tiene la posibilidad de demostrar que su compromiso contra el acoso sexual es real "cesando a Manuel Naharro y quitándole de la lista".

Debate electoral

Al margen de este asunto, sobre el debate electoral de esta noche en Canal Extremadura Televisión con los diez candidatos a la Presidencia de la Junta, ha señalado que el aspirante socialista lo afronta "con mucha tranquilidad" porque el PSOE tiene "el mejor proyecto para Extremadura" y porque Miguel Ángel Gallardo acude con su aval personal de 20 años de gobierno en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y diez como presidente de la Diputación de Badajoz.

Ha criticado además que la televisión autonómica haya rechazado organizar un debate a cuatro, entre los candidatos de las fuerzas con representación en la Asamblea, y un cara a cara entre Gallardo y Guardiola alegando que "no es de interés", por lo que ha acusado a Guardiola de "esconderse" por no querer participar en un debate en estos formatos y a la dirección del ente público de ser "cómplice" en esta maniobra.

Por otra parte, el portavoz del Comité Electoral se ha mostrado convencido de que el resultado electoral del 21 de diciembre "va a diferir mucho" del escenario que dibujan las encuestas -que vaticinan un batacazo del PSOE- porque la posición política de los ciudadanos puede cambiar y hay quien no decide el sentido de su voto hasta el mismo día de los comicios.