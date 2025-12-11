Unidas presenta un programa electoral con 850 “buenos propósitos” para Extremadura

Unidas por Extremadura se presenta a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre con un programa con 850 "buenos propósitos" para hacer de la región una "tierra para vivir" y no "para sobrevivir". La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y los candidatos a la Asamblea, José Antonio González y Nerea Fernández, han sido los encargados de dar a conocer el programa a través de un vídeo navideño colgado en las redes sociales. En el mismo, los tres detallan algunas de las medias que he proponen en materia de servicios públicos, empleo o fiscalidad.

Entre estos 'buenos propósitos', destacan 4.000 nuevas viviendas de protección oficial que no cuesten más de 80.000 euros y topar los alquileres; y citas con el médico de cabecera en un máximo de 48 horas y 30 días máximos de espera para operaciones quirúrgicas urgentes. Además, indican que el dentista y la salud visual estarán garantizados por el Sistema Extremeño de Salud. En materia educativa, apuesta por recuperar la gratuidad de los comedores escolares, bajar las ratios y hacer justicia con los docentes extremeños igualando el salario al del resto de comunidades autónomas.

Más propósitos

Desde Unidas también proponen una red de cercanías que conecte y vertebre la región con frecuencias útiles y precios asequibles. Por otra parte, resaltan el aumento de recursos para la ley de dependencia, más ayuda a domicilio y plazas residenciales públicas. En el mercado laboral, se decantan por la formación y el impulso de un empleo estable. En el apartado de igualdad, su propósito es que las oficinas estén abiertas todo el año y con más recursos y a su vez quieren recuperar la ley de memoria histórica.

Asimismo, la candidata a la Presidencia de la Junta se muestra convencida de que estas Navidades las propuestas de la formación "para una Extremadura fuerte, soberana, justa, feminista, con memoria, futuro y esperanza se harán realidad". Por eso, ha pedido el voto para Unidas por Extremadura, una formación que tiene "la fuerza, ideas y proyectos necesarios para hacer de esta región una tierra para vivir, y no para sobrevivir", ha asegurado.