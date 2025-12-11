21D: elecciones en Extremadura
Unidas presenta un programa electoral con 850 “buenos propósitos” para Extremadura
Propone 4.000 nuevas viviendas de protección oficial que no cuesten más de 80.000 euros
Unidas por Extremadura se presenta a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre con un programa con 850 "buenos propósitos" para hacer de la región una "tierra para vivir" y no "para sobrevivir". La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y los candidatos a la Asamblea, José Antonio González y Nerea Fernández, han sido los encargados de dar a conocer el programa a través de un vídeo navideño colgado en las redes sociales. En el mismo, los tres detallan algunas de las medias que he proponen en materia de servicios públicos, empleo o fiscalidad.
Entre estos 'buenos propósitos', destacan 4.000 nuevas viviendas de protección oficial que no cuesten más de 80.000 euros y topar los alquileres; y citas con el médico de cabecera en un máximo de 48 horas y 30 días máximos de espera para operaciones quirúrgicas urgentes. Además, indican que el dentista y la salud visual estarán garantizados por el Sistema Extremeño de Salud. En materia educativa, apuesta por recuperar la gratuidad de los comedores escolares, bajar las ratios y hacer justicia con los docentes extremeños igualando el salario al del resto de comunidades autónomas.
Más propósitos
Desde Unidas también proponen una red de cercanías que conecte y vertebre la región con frecuencias útiles y precios asequibles. Por otra parte, resaltan el aumento de recursos para la ley de dependencia, más ayuda a domicilio y plazas residenciales públicas. En el mercado laboral, se decantan por la formación y el impulso de un empleo estable. En el apartado de igualdad, su propósito es que las oficinas estén abiertas todo el año y con más recursos y a su vez quieren recuperar la ley de memoria histórica.
Asimismo, la candidata a la Presidencia de la Junta se muestra convencida de que estas Navidades las propuestas de la formación "para una Extremadura fuerte, soberana, justa, feminista, con memoria, futuro y esperanza se harán realidad". Por eso, ha pedido el voto para Unidas por Extremadura, una formación que tiene "la fuerza, ideas y proyectos necesarios para hacer de esta región una tierra para vivir, y no para sobrevivir", ha asegurado.
