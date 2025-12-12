228.000 extremeños verán revalorizada su pensión con una subida media de 31 euros mensuales

La reforma del sistema de pensiones pactada entre el Gobierno y los agentes sociales ha hecho posible que las más de 228.000 personas pensionistas de Extremadura vean revalorizadas sus prestaciones conforme al IPC, con una subida del 2,7 por ciento en 2026, lo que supondrá unos 31 euros más al mes de media, según ha valorado CCOO de Extremadura.

El sindicato ha señalado que, tras conocerse el dato definitivo del IPC de noviembre, la aplicación de la fórmula de revalorización recogida en la Ley 20/2021 permitirá un incremento medio anual de 437 euros, que en el caso de las pensiones de jubilación alcanzará los 35 euros mensuales, es decir, 483 euros al año.

En la actualidad, Extremadura cuenta con 228.710 personas pensionistas, que perciben un total de 246.197 pensiones. CCOO ha subrayado además que, debido a la brecha de género en el sistema, la subida media será de 27,33 euros mensuales para las mujeres, frente a 34,82 euros para los hombres.

Garantía del poder adquisitivo

CCOO ha recordado que este incremento del 2,7 por ciento es el resultado del IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, conforme a la reforma aprobada en 2021, que recuperó la actualización automática de las pensiones y dio cumplimiento a la recomendación segunda del Pacto de Toledo, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo.

El sindicato ha añadido que las pensiones mínimas, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (cerca de 92.000 prestaciones en la región) aumentarán en un porcentaje que fijará el Gobierno y que en años anteriores se ha situado entre el 6 y el 9 por ciento.

Reivindicación del SMI

Por otro lado, CCOO ha insistido en la necesidad de seguir aumentando el Salario Mínimo Interprofesional para alcanzar el 60 por ciento del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea. Según el sindicato, para avanzar en este objetivo la subida del SMI debería situarse en torno al 7 por ciento el próximo año, acompañada de una reforma de su regulación.

En este sentido, ha exigido al Gobierno la modificación del reglamento del SMI para impedir que las empresas compensen las subidas mediante la reducción de complementos salariales, una práctica que, a su juicio, ha absorbido parte de los incrementos recientes y ha perjudicado a trabajadores y trabajadoras.

Evolución de los precios

CCOO ha contextualizado estas demandas en un escenario de resistencia a la bajada de precios, con unos márgenes empresariales en máximos históricos, situados en el 25,4 por ciento en el tercer trimestre, mientras los salarios han reducido su peso en el reparto de la riqueza.

En noviembre, la inflación anual en Extremadura se ha situado en el 3,2 por ciento, cinco décimas más que el mes anterior y por encima de la media nacional, que ha bajado al 3 por ciento. El sindicato ha advertido de que, con este nivel de inflación, los trabajadores con una variación salarial pactada del 3,15 por ciento han comenzado a sufrir pérdidas de poder adquisitivo.