Agricultores extremeños llevarán a Bruselas el rechazo del campo a la nueva PAC y a los recortes presupuestarios

El sector agrario extremeño alerta de que la nueva Política Agraria Común (PAC), tal y como se plantea, no garantiza la viabilidad de las explotaciones familiares, introduce incertidumbre al dejar en manos de los gobiernos nacionales el reparto de fondos, reduce de forma significativa el presupuesto destinado al campo y no ofrece respuestas suficientes a problemas clave como la rentabilidad de producciones estratégicas, el impacto del cambio climático, la competencia exterior o la falta de seguridad jurídica para agricultores y ganaderos.

En este contexto, UPA-UCE Extremadura ha anunciado que participará el próximo 18 de diciembre en la manifestación convocada en Bruselas por las organizaciones agrarias europeas integradas en el COPA-COGECA, con el objetivo de defender los intereses del campo extremeño y protestar contra la reforma de la PAC y el recorte de más del 23% del presupuesto agrario en el Marco Financiero Plurianual (MFP).

La organización agraria apuesta por una PAC que priorice a las explotaciones familiares y garantice un presupuesto suficiente para asegurar la continuidad del sector.

Tres reivindicaciones clave

Coincidiendo con la cumbre de jefes de Estado que se celebrará esos días en Bruselas, UPA-UCE trasladará tres reivindicaciones principales: una PAC fuerte, común y bien financiada, respaldada por un Marco Financiero Plurianual que aporte soluciones; un comercio justo y transparente que proteja la forma de producir en Europa y a los sectores más sensibles; y una agenda real de simplificación normativa, mejor regulación y mayor seguridad jurídica para agricultores y ganaderos.

Impacto en Extremadura

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, ha advertido de que la propuesta actual no da respuesta a la realidad del campo regional. “No podemos permitir una nueva PAC si no prioriza a las explotaciones familiares y si no da respuestas a los problemas que viven sectores muy importantes en Extremadura como el olivar tradicional, el arroz, el maíz y los sectores ganaderos, que están atravesando también un momento complicado”, ha señalado.

| / Cedida

UPA-UCE ha alertado de que el sector agrario español perdería más de 10.000 millones de euros con el recorte presupuestario planteado, mientras que Extremadura dejaría de percibir alrededor de 800 millones de euros.

Críticas al recorte del presupuesto

Llanos ha calificado de “inaceptable” la reducción de fondos para el campo en un contexto de aumento del presupuesto europeo. “Es inaceptable que en un presupuesto que sube, que pasa del 1,13 al 1,26% del PIB europeo, se plantee un recorte tan desproporcionado para el sector agrario. No podemos poner en riesgo la seguridad alimentaria de los ciudadanos europeos”, ha afirmado.

Defensa de una PAC común

Desde UPA-UCE Extremadura se ha insistido en la necesidad de que la PAC mantenga su carácter común y cuente con un presupuesto específico y digno. Según la organización, permitir que cada gobierno decida de forma unilateral el reparto de los fondos generaría desigualdades entre productores de distintos países.

“No podemos permitir que el gobierno de turno decida sobre el presupuesto para la agricultura, ya que esto generará una gran incertidumbre y desigualdad entre productores de los distintos países, haciendo así que la PAC deje de ser una política común”, ha destacado Llanos.

Por este motivo, UPA-UCE ha pedido al Gobierno de España que se mantenga firme en la negociación y no permita el recorte del presupuesto destinado al sector agrario.

Nuevos retos del campo

La organización agraria ha subrayado además que es imprescindible contar con más recursos para poder afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta el sector, como el cambio climático, las guerras comerciales o acuerdos internacionales como Mercosur.