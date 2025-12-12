Extremadura, tercera comunidad donde más suben los precios en noviembre

El Índice General de Precios de Consumo (IPC) en Extremadura registró una tasa de variación del 0,4% en noviembre respecto al mes anterior (0,2% en el conjunto nacional), mientras que la tasa de inflación anual, que mide el incremento de los precios en los últimos doce meses, se situó en Extremadura en el 3,2%. Es la tercera autonomía con una mayor alza, tras Madrid (3,7%) y la Comunidad Valenciana (3,4%) y al mismo nivel que Baleares y el País Vasco. El encarecimiento de los precios en la región, medido en términos anuales, se situó dos décimas por encima de la media española. La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) fue del 2,5% en este mes (2,6% a nivel nacional), 0,7 puntos menos que el IPC General.

En el conjunto nacional, el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en noviembre una décima, hasta el 3%, debido a la bajada de los precios de la electricidad, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman los avanzados a finales del mes pasado.

Con este descenso de una décima en el penúltimo mes del año, el IPC interanual rompe con dos meses consecutivos de ascensos después de que en octubre cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%).

Tanto el INE como el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han explicado que la moderación del IPC en noviembre se debe a que los precios de la electricidad bajaron este mes, frente al incremento que experimentaron un año antes. Como resultado del descenso de los precios de la luz, el grupo de vivienda recortó su tasa interanual 1,8 puntos, hasta el 5,7%.

Alimentos

Por contra, los alimentos y bebidas no alcohólicas elevaron cuatro décimas su tasa anual, hasta el 2,8%, su mayor repunte desde el pasado mes de junio, debido al encarecimiento de los aceites y grasas, y de la leche, el queso y los huevos, cuyos precios repuntaron el mes pasado más que en noviembre de 2024.

También tiró al alza del IPC el grupo de ocio y cultura, cuya tasa anual aumentó más de un punto, hasta el 1,2%, como consecuencia de que los precios de los paquetes turísticos bajaron menos que en noviembre del año pasado.

Los huevos se disparan

En el último año (noviembre de 2025 sobre el mismo mes de 2024), lo que más subió de precio fue la recogida de basuras (+30,3%), los huevos (+30,2%) y la joyería y bisutería (+29,6%), seguido del transporte combinado de pasajeros (+26,7%), la carne de vacuno (+18%) y el café (+17,3%).

Por contra, lo que más se ha abaratado en el último año ha sido el aceite de oliva (-38,1%), el azúcar (-7,5%), los equipos audiovisuales (-6,2%), los vuelos internacionales (-5,3%), las cocinas (-4,3%) y los juegos y aficiones (-4%).

En lo que respecta al aceite de oliva, en valores mensuales (noviembre sobre octubre), el 'oro líquido' se encareció un 2,6%, registrando así su segunda subida mensual consecutiva. Desde enero de 2021, este producto acumula un incremento en su precio del 57,7%.

En el caso de los huevos, su precio se incrementó un 6,8% en valores mensuales y acumula un repunte del 30% en lo que va de año.

En los once primeros meses del año, los precios han subido en España un 2,6%. Casi siete décimas de este aumento corresponden a hoteles, cafés y restaurantes, mientras que la vivienda -sin incluir la compra de pisos- es responsable de seis décimas y los alimentos, de algo más de medio punto.

La subyacente sube una décima

El INE ha confirmado además este viernes que la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó una décima en noviembre, hasta el 2,6%, su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando se situó también en el 2,6%.

Según el INE, la tasa interanual de la inflación a impuestos constantes --sin tener en cuenta las últimas variaciones de impuestos--, se situó en noviembre en el 2,6%, cuatro décimas por debajo de la tasa general. En términos mensuales (noviembre sobre octubre), el IPC subió un 0,2%, cinco décimas menos de lo que aumentó el mes anterior.

La subida mensual de los precios en noviembre fue resultado del encarecimiento del vestido y el calzado en un 4% por la entrada de la temporada de invierno; del incremento en el transporte en un 0,5% por el aumento de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, y de los alimentos, cuyos precios avanzaron un 0,3% por el mayor coste de la leche, el queso, los huevos y la carne. Por contra, el grupo de hoteles, cafés y restaurantes recortó sus precios en el mes un 0,5% impulsado por el descenso de los precios de los servicios de alojamiento.

Lo que más subió de precio en noviembre respecto al mes anterior fueron los huevos (+6,8%) y el transporte marítimo de pasajeros (+5,5%), mientras que lo que más bajó fueron los hoteles, hostales y pensiones (-10,6%).

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) mantuvo su tasa interanual en noviembre en el 3,2%, y no experimentó variación en términos mensuales.

Por regiones

Al finalizar noviembre, las 17 comunidades autónomas presentaban tasas positivas de IPC, todas ellas por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE). Las comunidades con las tasas más elevadas de inflación a cierre del penúltimo mes del año fueron Madrid (3,7%), Comunidad Valenciana (3,4%), y Baleares, Extremadura y País Vasco (3,2% en las tres regiones). Entre medias se situó la ciudad autónoma de Ceuta, con un IPC interanual del 3,5%.

Por contra, las tasas interanuales más moderadas de inflación se registraron en Canarias (2,3%), La Rioja (2,4%), Murcia (2,5%) y Cataluña, con una tasa del 2,6%.