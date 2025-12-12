El PSOE destaca la solvencia de Gallardo en el debate frente "a la falta de proyecto de Guardiola"

El portavoz del Comité Electoral del PSOE de Extremadura, Antonio Rodríguez Osuna, ha valorado el debate electoral emitido este jueves en Canal Extremadura Televisión, en el que participaron los candidatos a presidir la Junta de Extremadura en las elecciones del próximo 21 de diciembre. Según ha afirmado, “han quedado despejadas todas las dudas sobre quién está preparado para gobernar Extremadura y quién no”.

Rodríguez Osuna ha subrayado que el debate ha evidenciado que “Guardiola no quiere acudir a un cara a cara ni a un debate a cuatro porque no tiene ningún proyecto político para Extremadura”. A su juicio, la candidata del PP “evita debatir porque no puede explicar dos años de retrocesos y falta de rumbo en los que su gestión ha sumido a la región”, ha señalado el PSOE en nota de prensa.

En contraste, ha destacado el desempeño del candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, de quien ha asegurado que “ha demostrado ser el único líder con un proyecto sólido, coherente y de futuro para Extremadura”. Lo ha definido como “un candidato solvente, amable, preparado y con capacidad de gestión”, capaz de ofrecer respuestas claras a los retos de la comunidad.

Propuestas y un plan

Según ha señalado, Gallardo ha presentado propuestas “realistas y serias” y ha dejado patente que existen “dos modelos muy distintos”, por un lado, el del PP y Guardiola “sin ideas ni propuestas”, y por otro, el del PSOE y Miguel Ángel Gallardo, “con un proyecto de futuro para todas y todos en Extremadura”. “Propuestas en materia educativa, sanitaria, de mejora de infraestructuras y de atención a la dependencia”, ha remarcado.

Según Rodríguez Osuna, el candidato socialista “ha demostrado que sí tiene un plan para esta tierra y que está preparado para liderar el cambio que necesita la región”.

“El PSOE sale de este debate reforzado y con la confianza de que la ciudadanía ha podido comprobar que solo Miguel Ángel Gallardo ofrece una alternativa seria, responsable y preparada para recuperar el rumbo de Extremadura”, ha concluido Rodríguez Osuna.