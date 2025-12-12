De La Raya a la gran pantalla: la obra de una mujer contrabandista que quiere dar el salto al cine

El contrabando marcó la vida de los pueblos que cosen La Raya, un legado que María Luisa Picado recupera a través de la figura de María, una mujer luchadora y sobreviviente, protagonista de su libro María, la frontera y el camino, obra que ahora aspira a dar el salto a la gran pantalla y convertirse en película.

Tal y como recoge la sinopsis de la contraportada, la obra no solo transporta al lector hasta Valencia de Alcántara y la frontera con Portugal de la mano de María, sino también a una época de la historia de España donde el contrabando "era la única forma de supervivencia para muchas familias". En esos años, las mujeres "no tenían ni voz ni voto", en los que su vida estaba sujeta a la decisión de sus padres o maridos, María, "una mujer de espíritu libre luchará por la supervivencia de su familia cruzando sin descanso la frontera por sus veredas y trochas, y esquivando a los guardias civiles para vivir del mercado negro y el contrabando".

Con la obra, María Luisa Picado, escritora y guionista, rinde homenaje a aquellas mujeres anónimas que les tocó "vivir en un tiempo sin recursos ni educación, pero que demostraron ser unas grandes luchadoras. Todas ellas merecen ser recordadas por su valentía y su tesón", concluye la contraportada.

Adaptación del relato

Picado ha adaptado el relato contado en palabras de las mujeres contrabandistas en los tiempos de la guerra y postguerra a las imágenes y diálogos en la gran pantalla. Una historia que, como la propia autora cuenta, "transcurre en la zona de la Raya, en Valencia de Alcántara, Cedillo y municipios próximos", y relata la vida de mujeres fuertes, sobrevivientes que están representadas en el espíritu libre y luchador de María.

Conseguir patrocinios

"He hecho una adaptación de uno de mis libros; María, la frontera y el camino, y estamos muy volcados, con mucho esfuerzo y energía para conseguir los patrocinios, poder desarrollar esta historia, y poder empezar a rodar lo antes posible", expresó la escritora, según recoge la Diputación de Cáceres.

Institución que la autora, Luis Jesús Moyano, cineasta que será quien dirija la película, y Alberto Piris, alcalde de Valencia de Alcántara, han visitado en la mañana de este viernes, 12 de diciembre, para reunirse con el presidente provincial, Miguel Ángel Morales. Desde la diputación señalan que Morales ha mostrado el compromiso de buscar vías de colaboración porque la historia, como la que narra la protagonista María, representa la historia de "muchos" cacereños y cacereñas, una historia que recupera la memoria además de "potenciar una forma de cultura que construye identidades desde la fuerza de la imagen".

"Cuando la leí, vi cine"

Por su parte, el director comentó: "María Luisa me hizo llegar su novela y resultó una novela llena de calidad, cariño y con un espíritu bellísimo y con la que, cuando la leí, vi cine. Ahora vamos a tope con ella. Se tienen que ir encajando las piezas, seguimos puliendo la piedra bruta y es un proyecto que, realmente, merece la pena".

Asimismo, la institución provincial recoge que el regidor de Valencia de Alcántara destacó que el proyecto "refuerza las relaciones transfronterizas, las relaciones compartidas con nuestros hermanos de Portugal, no solo con los más próximos porque se van ampliando y queremos agradecer a la Diputación de Cáceres la buena disposición para poner en valor este patrimonio inmaterial como es el tema del contrabando arraigado a nuestro municipio y a todas las zonas de La Raya y el papel tan importante que tuvo la mujer".