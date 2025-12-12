Suspendidas unas 26.000 consultas y 225 operaciones en Extremadura por la huelga médica

La huelga nacional de médicos convocada esta semana contra el nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad ha provocado en Extremadura la suspensión de 25.880 consultas y 225 intervenciones quirúrgicas entre el martes y el jueves (a falta de sumar las del viernes), según ha informado el Servicio Extremeño de Salud (SES).

El seguimiento global de la huelga en la comunidad autónoma durante la última jornada de este viernes ha sido del 26,58 %, una cifra similar a la registrada el día anterior, cuando la participación alcanzó el 26,70 %, de acuerdo con los datos oficiales del SES.

Mayor incidencia en hospitales

Por ámbitos asistenciales, el mayor respaldo a la huelga se ha registrado en la Atención Hospitalaria, donde el 30,24 % de los profesionales ha secundado el paro en la última jornada. En el caso de la Atención Primaria, el seguimiento ha sido menor y se ha situado en el 21,46 %. Estos porcentajes son muy similares a los del jueves, cuando la participación fue del 30 % en hospitales y del 21,90 % en centros de salud.

Desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales se ha señalado que, pese al impacto de la huelga en la actividad programada, los profesionales han garantizado los servicios mínimos para que “ningún extremeño vea desatendida una necesidad urgente y no demorable”, según indicó esta semana la consejera, Sara García Espada.

Cuatro días de paros

Médicos de toda España estaban llamados a secundar cuatro días consecutivos de huelga, desde el martes, en protesta por el nuevo Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad y para reclamar un texto propio que reconozca las particularidades del colectivo médico. Se trata de la tercera huelga de batas blancas en los últimos seis meses.

La movilización se ha producido en un contexto de creciente tensión entre el Ministerio y varias comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el Partido Popular.

El PP pide retirar el nuevo texto

En este escenario, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado de que las comunidades autónomas del PP han solicitado la retirada del nuevo Estatuto Marco y el mantenimiento del texto vigente desde 2003. Una propuesta que, según ha indicado, trasladará a los sindicatos del Ámbito de Negociación en la reunión prevista para la próxima semana.

Tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este viernes, García ha asegurado que esa petición supondría renunciar a mejoras ya pactadas. “El PP nos ha pedido que siga todo aquello que se ha mantenido durante 22 años, como el maltrato, la precariedad y el malestar”, ha afirmado la ministra, que ha insistido en que seguirá defendiendo el nuevo texto “a capa y espada”.

Defensa del Estatuto

Pese a la tensión con los facultativos, la ministra ha reiterado su intención de llevar el nuevo Estatuto Marco al Congreso de los Diputados, aunque ha subrayado que para ello necesita el respaldo de las comunidades autónomas y de los sindicatos.

García ha destacado que comunidades como Cataluña, Asturias y Navarra han mostrado su disposición a negociar los aspectos del Estatuto que son competencia autonómica, lo que, a su juicio, podría ayudar a desbloquear la situación.

Formación Sanitaria Especializada

Por otro lado, García ha anunciado que las listas de admitidos para los exámenes de la próxima convocatoria de Formación Sanitaria Especializada (FSE) se publicarán la próxima semana, previsiblemente entre el lunes y el miércoles.

En relación con la renuncia de plazas en la especialidad de Medicina de Atención Primaria y Comunitaria, denunciada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, la ministra ha vinculado esta situación a las condiciones laborales y a la sobrecarga asistencial, subrayando que la planificación y los recursos humanos dependen de las comunidades autónomas.