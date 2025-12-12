Qué trae la borrasca Emilia a Extremadura: lluvia, frío y días grises

Extremadura afronta este viernes, 12 de diciembre, un día con cielo nuboso o cubierto y lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en el oeste y norte de la región, aunque estas precipitaciones tenderán a remitir hacia el final de la jornada, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que las máximas sufrirán un ligero descenso. En la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 9 y 13 grados, y en la de Cáceres entre 9 y 12 grados, condiciones propias de un diciembre suave para la época.

Los vientos soplarán de componente sur, girando a este y manteniéndose en general flojos o moderados, lo que ayudará a la circulación de los frentes nubosos pero sin episodios de viento fuerte generalizado.

La borrasca Emilia toca Extremadura

Esta tónica se agrava con la llegada de la borrasca Emilia que, aunque toca Extremadura con moderación, sí presenta episodios de un tiempo claramente invernal y revuelto. Su impacto principal se deja notar en lluvias, nubosidad persistente, descenso térmico y cambios en el viento.

Emilia está dejando cielos nubosos o cubiertos en buena parte de la región, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, más frecuentes en el oeste y norte de Extremadura, especialmente en zonas de la provincia de Cáceres. No se esperan acumulados muy elevados, pero sí lluvias continuadas y intermitentes.

El paso de la borrasca provoca un ligero descenso de las temperaturas máximas y mínimas algo más suaves que en días anteriores por la nubosidad.

Las máximas se mueven entre 12 y 14 grados .

se mueven entre . Las mínimas rondan los 8–10 grados, sin riesgo generalizado de heladas.

Los vientos soplan de componente sur, girando posteriormente a este, en general flojos o moderados, aunque pueden registrarse rachas algo más intensas en zonas abiertas o de sierra.

Según los modelos de Aemet y Meteored, Emilia no trae avisos meteorológicos para Extremadura:

No se esperan tormentas fuertes.

No hay riesgo de nieve en cotas bajas.

Tampoco se prevén crecidas significativas de ríos.

La borrasca irá perdiendo fuerza, lo que permitirá una mejoría progresiva del tiempo durante el fin de semana, con lluvias más dispersas y tendencia a intervalos nubosos.

Previsión meteorológica para el fin de semana

Para el sábado y el domingo en Extremadura, los modelos meteorológicos señalan una tendencia a la estabilidad relativa con lluvias más dispersas y temperaturas que se mantendrán suaves para la época. Los pronósticos señalan que tras el paso de frentes atlánticos que han dejado inestabilidad este viernes, el fin de semana presentará mínimas y máximas moderadas, con probabilidad de lloviznas puntuales sin grandes acumulados.

En general, los datos coinciden en que diciembre en Extremadura seguirá ligeramente húmedo y con temperaturas moderadas para la estación, con posibilidad de lluvias intermitentes hasta el inicio de la próxima semana, sin previsión de eventos extremos significativos.