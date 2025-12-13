Abascal reivindica a Vox como “el partido que defiende a las mujeres” frente a PP y PSOE

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a elevar el tono este sábado en Almendralejo, donde ha asegurado que en España gobierna una “mafia corrupta” que, a su juicio, “se ha convertido en un peligro para las mujeres”, y ha reivindicado a su formación como “el partido que las defiende”. En un acto público con motivo de la campaña por las elecciones de Extremadura del próximo 21 de diciembre, ha vinculado sus críticas al PSOE con los presuntos casos de acoso conocidos en los últimos días y con las políticas de igualdad impulsadas desde el Gobierno central.

“Machismo es el de Ábalos, el de Koldo y el de los que iban en ese Peugeot 407, no el nuestro”, ha afirmado, al tiempo que ha denunciado que Vox cargue con “el sambenito del machismo”. "El peligro para las mujeres es el PSOE y el feminismo de Irene Montero, que suelta a los violadores, los saca de las cárceles y los pone en las calles", ha subrayado. En esta línea, ha insistido en que su partido “respeta a las mujeres” y ha rechazado lo que considera un uso partidista del feminismo.

En su intervención, ha recriminado a los candidatos del PP y PSOE, María Guardiola y Miguel Ángel Gallardo, respectivamente, haber tildado de machista a Vox, a su juicio como consecuencia "de ese feminismo extremo que entiende que si un hombre discute algo directamente con una mujer hay que llamarle machista". "Nosotros respetamos a las mujeres y discutimos con las mujeres igual que con los hombres", ha enfatizado.

Críticas a Guardiola

En clave regional, Abascal ha responsabilizado a Guardiola de la convocatoria electoral por su “incapacidad de diálogo” con Vox y ha lamentado que no se alcanzara un acuerdo como en otras comunidades autónomas, en lugar de "echar al capo de la mafia y hacerle oposición de verdad". En su opinión, la confrontación entre populares y socialistas no es ideológica, sino un intercambio de reproches por la corrupción. “Se han corrompido los dos”, ha afirmado, presentando a Vox como la única alternativa “real” frente a lo que ha calificado como “la estafa permanente del PP y la mafia del PSOE”.

Asimismo, el líder de Vox ha criticado que se hable de una supuesta pinza entre PSOE y Vox en Extremadura, algo que ha considerado un “insulto”. Ha defendido que Extremadura “ha sido abandonada por el bipartidismo” durante décadas y ha reprochado a Guardiola una “soberbia sorprendente” tras haber perdido las anteriores elecciones. Frente a ello, ha pedido centrar el debate en los “problemas reales” de los extremeños, como el acceso a la vivienda, el deterioro de los servicios públicos o proyectos estratégicos como el regadío de Tierra de Barros.

En el acto también ha intervenido el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández, quien ha señalado que PP y PSOE “se empeñan en hacer siempre lo que más perjudica a los extremeños” porque, a su entender, sus prioridades “no están en Extremadura”. En ese sentido, ha denunciado que los recursos se destinen a “comprar votos de los separatistas y sus sillas en Madrid”, en lugar de a inversiones clave para la región.

Regadío para pactar

Fernández ha situado el proyecto de regadío de Tierra de Barros como condición indispensable para cualquier pacto tras las elecciones. Ha recordado que Vox ya exigió financiación suficiente cuando formaba parte del Gobierno y ha advertido de que, si no se pone en marcha de inmediato, “que no nos llamen”. Según ha señalado, el bloqueo de esta infraestructura está impidiendo que unas 15.000 hectáreas entren en regadío y afectando directamente a miles de familias.

Además, el candidato ha extendido sus críticas a la situación de la seguridad ciudadana en Almendralejo, al asegurar que muchos vecinos y comerciantes están instalando alarmas preocupados por la situación, y las políticas de inmigración y vivienda, denunciando que se abran "las puertas a la inmigración ilegal". A ello ha sumado la situación de la sanidad, con listas de espera que ha calificado de "absolutamente inadmisibles".