Ciudadanos defiende un giro en infraestructuras y energía para que Extremadura deje de perder oportunidades

Ciudadanos ha celebrado en el Extremadura Hotel de Cáceres el acto Encuentro por Extremadura: el futuro tiene un sitio aquí, una jornada de análisis enmarcada en la campaña electoral en la que se abordaron los principales retos de la región en materia de infraestructuras, energía, desarrollo rural y empleo.

En el encuentro ha participado Paco Castañares, experto medioambiental, exdiputado y exdirector de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, quien ha defendido la necesidad de romper con lo que calificó como "el espíritu manso" que, a su juicio, ha condicionado el desarrollo regional durante décadas. Castañares señaló que Extremadura debe aprovechar su potencial y evitar que "otros sigan decidiendo por nosotros".

Coste energético

En el ámbito energético, ha afirmado que la comunidad no debería asumir el coste del transporte de la energía que produce y que se consume fuera del territorio. En este sentido, ha defendido tarifas más competitivas para atraer industria y mejorar la calidad de vida, y ha apostado por una gestión forestal basada en la prevención, así como por compensar a quienes conservan el medio ambiente.

Por su parte, Antonio García Salas, representante de Sudoeste Ibérico en Red, ha subrayado la importancia estratégica del corredor Lisboa–Madrid, con Extremadura como eje central. Según ha explicado, este enlace permitiría mejorar la conexión entre puertos, impulsar la logística y aprovechar nuevas rutas interoceánicas, aunque lamentó que existan intereses políticos que estén ralentizando su desarrollo.

Por su parte, el profesor de la Universidad de Extremadura, Julián Mora Aliseda, ha recordado que Extremadura fue una de las más prósperas del país en el siglo XIX, pero no supo aprovechar las sucesivas revoluciones industriales. En su intervención, ha alertado de los "cepos normativos" que limitan el crecimiento económico, ha destacado el liderazgo de Extremadura en energías renovables y ha advetido del impacto que tendría el cierre de la Central Nuclear de Almaraz.

El acto fue clausurado por el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, Ignacio Segura Rama, quien ha defendido un cambio de modelo para que Extremadura deje de "exportar talento, energía y oportunidades". Segura ha apostillado que su objetivo es crear las condiciones para que quienes se marcharon puedan regresar, quienes permanecen puedan prosperar y la región sea capaz de atraer inversión y empleo.