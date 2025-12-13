Feijóo augura que Extremadura iniciará "el cambio" para acabar con la "degradación" de Sánchez

El municipio cacereño de Navalmoral de la Mata ha sido el enclave escogido por el PP para celebrar un acto público, en pleno ecuador de la campaña electoral por las elecciones del próximo 21 de diciembre en Extremadura. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado convencido de que María Guardiola ganará los comicios y este triunfo supondrá "el primer paso del cambio que necesita este país" para acabar con la "degradación total" que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha traído al país y a las instituciones.

"Extremadura puede marcar el camino al resto de los españoles", ha resaltado el líder de los populares, quien ha vuelto a reclamar elecciones a nivel nacional "por dignidad, porque es de justicia, y porque las necesitamos". A su juicio, las elecciones extremeñas tendrán como objetivo darle a Extremadura "un gobierno decente, darle a España una normalidad política y no avalar un Gobierno inundado de corrupción, de chanchullos y de escándalos".

En su intervención, Feijóo ha llamado "cínico e hipócrita" a Sánchez, por haber tratado de "encubrir a los corruptos y machistas" que hay en sus filas, por lo que se ha preguntado "hasta dónde llega la degeneración en el PSOE". "Después de lo que está ocurriendo en España en los últimos dos años, en el último mes o incluso hoy, cualquier gobierno europeo habría caído", ha manifestado en alusión a los diferentes casos de corrupción y de acoso sexual que se están registrando en el PSOE.

Ante esta situación, el dirigente popular ha asegurado que cualquier presidente hubiera "dimitido y pedido perdón", "El sanchismo ha corrompido todo lo que ha tocado y los españoles no nos vamos a resignar", ha asegurado el líder popular, quien ha insistido en que al PSOE le espera el final y tiene que elegir entre "un final muy doloroso para todos o cortar por lo sano antes de que se siga dañando más a nuestro país".

A nivel regional

Ya centrado en las elecciones extremeñas, Feijóo ha pedido también el apoyo del votante socialista o de cualquier otro partido para tener una mayoría amplia que permita a Guardiola gobernar en solitario y no dependiendo de Vox. En este sentido, ha expresado que Extremadura vive un momento decisivo y, aunque hay muchas papeletas compitiendo, solo existen dos proyectos: "El de avanzar o el de bloquear", sin referirse expresamente al partido de Santiago Abascal.

Una vez más, Feijóo ha vuelto a referirse a Sánchez acusándole de "humillar" a los extremeños y de hacerles "mucho daño", al recordar que fue en Extremadura donde se conoció el "enchufe" de su hermano y que fue aquí donde con el dinero de su gente se ha pagado un salario "a un señor sin ir a trabajar", que decía que vivía en Portugal cuando residía en la Moncloa. Por ello, ha afirmado que el voto al PP es el que "más daño hace" a Sánchez, quien "estaría muy disgustado si los populares consiguen gobernar en solitario".

María Guardiola

"Me gustaría dirigirme a todos esos extremeños que un día votaron al PSOE, pero que hoy se sienten defraudados por ver en lo que se ha convertido este partido", ha trasladado Guardiola a los votantes socialistas, a quienes ha pedido "un voto de confianza" porque tienen en el PP "una opción seria y responsable". "Aquí cabéis todos, aquí no se pide a nadie que agache la cabeza ante la corrupción y el machismo, este un proyecto que escucha y que habla de la tierra y que cumple sus compromisos", ha señalado. Además, se ha mostrado convencida de que el PP va a ganar: "Que no quepa ninguna duda".

Por otra parte, la candidata del PP ha cargado también contra el PSOE extremeño y su candidato Gallardo, al que ha acusado de actuar como "una sucursal del sanchismo" en la comunidad. A su juicio, Extremadura "no quiere corrupción ni volver al pasado", y ha criticado lo que ha calificado como "una situación inédita al concurrir un candidato imputado" a la presidencia de la Junta. Considera que el socialista supone "un bochorno para Extremadura", ya que es un candidato "que miente, que difama, que insulta, que pisotea a sus propios compañeros para aforarse en la Asamblea de Extremadura e intentar eludir la justicia".

En el transcurso de sus palabras, Guardiola también ha reivindicado o un feminismo "de hechos" frente a lo que ha calificado como "machismo e hipocresía de parte de la izquierda". En este punto, ha criticado la ley del 'solo sí es sí', el funcionamiento de las pulseras antimaltrato y el silencio ante denuncias de mujeres dentro de partidos de izquierda. Ha destacado que en Extremadura hay "más mujeres que nunca al frente de sus negocios", algo que ha definido como "feminismo", pues ser feminista no solo implica "ponerse detrás de una pancarta".