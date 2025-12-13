Irene de Miguel afirma que “el PP no necesita a Vox para convertir Extremadura en un vertedero”

"Creemos que al PP no le hace falta Vox para convertir a nuestra tierra en un vertedero maloliente que no tiene ningún respeto por los pueblos y por la gente que habita en ellos". De esta forma se ha pronunciado este sábado la candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, en el transcurso de una concentración celebrada en la Plaza de España de Mérida, en señal de protesta por la planta de biogás que se proyecta instalar en el municipio pacense de La Coronada, y a la que han acudido decenas de vecinos.

En declaraciones a los medios, De Miguel ha mostrado su rechazo a las plantas de biogás "que han salido como champiñones en Extremadura". En este sentido, ha añadido que la presidenta del Ejecutivo autonómico, María Guardiola, no tiene “ningún respeto” por los pueblos extremeños ni por las personas que habitan en ellos. “Los más de 18 proyectos de plantas de biogás que hay en Extremadura son una prueba de esta falta de respeto que tiene el PP por el medio rural”, ha señalado.

Giro de 180 grados

A juicio de la candidata de la confluencia electoral, este tipo de políticas “nos condenan a seguir siendo una tierra de sacrificio, una tierra donde solo vienen las empresas a contaminar, a traernos sus residuos y a dejarnos aquí solamente migajas”. Por eso, propone un giro de 180 grados “para poder ser dueños de nuestro propio destino”. En su opinión, este tipo de proyectos “solo vienen a contaminarnos, a crear un ambiente maloliente, que daña la salud de los vecinos y vecinas”.

Por todo ello, De Miguel ha insistido en que su formación se opondrá a la instalación de estos proyectos “que vienen solamente al calor de las ayudas europeas, en nombre de empresas que no son ni extremeñas, y que de sus impuestos los pagan fuera”. “Los pueblos son para vivir y no son para almacenar los residuos que otros territorios no quieren”, ha subrayado. Sobre el proyecto de La Coronada, ha advertido que se pretende instalar precisamente en un municipio con "la menor esperanza de vida" y donde ya existe "un macrovertedero".