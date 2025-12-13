Tres alcaldes con un mismo objetivo: el AVE Madrid-Lisboa por Extremadura

Por primera vez, los tres alcaldes de los enclaves estratégicos en el trazado previsto de la línea férrea entre Lisboa y Madrid, con paso por Extremadura, se sientan en un foro para debatir este y otros proyectos estratégicos del suroeste peninsular. El Foro Impulsa, organizado por Prensa Ibérica (grupo editorial al que pertenecen tanto EL PERIÓDICO EXTREMADURA como LA CRÓNICA DE BADAJOZ), reúne a Carlos Moedas, alcalde de Lisboa; Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz y a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, en una mesa redonda bajo el título que ya es toda una declaración de intenciones: ‘Alcaldes por el Suroeste’.

El debate estará moderado por María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura. Carlos Moedas revalidó, en octubre pasado, su cargo como responsable de la Cámara Municipal de la capital lisboeta. El que también fuera primer ministro del estado portugués y comisario europeo de Ciencia e Innovación es un ardiente defensor de la colaboración entre España y Portugal, como ha manifestado en numerosas ocasiones. La conexión ferroviaria hasta Madrid es una de sus reivindicaciones, que ha compartido en otras ocasiones junto al regidor madrileño José Luis Martínez Almeida, con quien ha mostrado gran sintonía política.

Moedas defiende sin paliativos la urgencia de la conexión entre Lisboa y Madrid por Extremadura frente al discurso que, en las últimas cumbres hispanolusas, ha apostado por la prioridad de las conexiones del norte por Oporto hacia Vigo.

En la misma línea se manifiesta el alcalde de Madrid. José Luis Martínez Almeida también incluye como necesidad transversal, con dimensión internacional, la puesta en marcha de una línea de AVE que una Madrid con Lisboa, «dos ciudades hermanas», con una ramal que permita conectar la estación de Chamartín con el aeropuerto de Barajas. Almeida ha planteado que ese AVE se pueda unir a su vez con Valencia «y comunicar el Mediterráneo con el Atlántico». Pero, antes de llegar a esa culminación, la conexión entre Madrid y Lisboa tiene en Extremadura un pasillo imprescindible para que ese corredor sea una realidad acorde a las exigencias no sólo de viajeros, sino también de mercancías.

El punto fronterizo que se convierte, además, en nodo logístico de extraordinaria importancia para el sur de Europa, es Badajoz. La ciudad extremeña ve crecer día a día la terminal ferroviaria intermodal inaugurada hace un año y que comenzó a funcionar este año. Más de 180 trenes han operado en la misma, gestionando más de 3.000 contenedores, con expectativas de alcanzar hasta 250 trenes a finales de este 2025, lo que refleja un crecimiento continuo en el tráfico de mercancías. La terminal está conectada con los puertos de Sines, Lisboa, Setúbal, y también con otras rutas importantes, potenciando el comercio internacional para empresas extremeñas y del suroeste de Europa. El alcalde pacense, Ignacio Gragera, es plenamente consciente del cambio que la infraestructura supondrá para su ciudad y para toda Extremadura.

Foro Impulsa

El Foro Impulsa, que organiza este martes, 16 de diciembre, Prensa Ibérica, nace con vocación de continuidad y con el objetivo de reforzar las alianzas entre España y Portugal para promover el desarrollo conjunto de un territorio estratégico que abarca Extremadura y Andalucía Occidental, junto a Alentejo y Algarve, en Portugal.

La jornada comenzará con la apertura institucional en la que intervendrán el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; y el consejero de Economía de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría.

Destacados líderes empresariales intervendrán en otras ponencias o debates. Entre ellos, Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties; Miguel Ángel Leal, CEO de la división Acero de CL Grupo Industrial; Joaquín Segovia, director territorial Sur de Telefónica; Manuel Vázquez, CEO de Conesa Group; Pedro Antonio Martínez, director de Agrobank DT Castilla-La Mancha y Extremadura; Eduardo Fernández, director general de Apis Group; José Domingo Gutiérrez, director territorial de Mapfre Extremadura o Andrés López, CEO de Vitaly.

La cita, a partir de las 9 de la mañana en el Palacio de Congresos de Badajoz, en sesiones de mañana y tarde.