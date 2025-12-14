Ciudadanos se reivindica como alternativa al "colapso" del bipartidismo y alejada de extremismos

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Ignacio Segura Rama, ha reivindicado este domingo a esta formación como alternativa al "colapso" del bipartidismo, "alejada de extremismos" y vía de consenso para una política de pactos "viable, coherente y consecuente" en beneficio de la sociedad.

En declaraciones a los medios recogidas por Efe en la Plaza de España en Mérida, junto al secretario general de Ciudadanos, Carlos Pérez-Nievas, el candidato se ha presentado como "una tercera vía capaz de desenredar los entuertos" y el "colapso jurídico, normativo y legislativo" que ha tenido esta comunidad a través del bipartidismo y en la última legislatura, del PP y Vox que han llevado a un adelanto electoral.

"Si Ciudadanos de Extremadura no está en la Asamblea, esta situación se volverá a repetir", ha expresado Segura Rama, quien ofrece "otra forma de hacer política", de acuerdo y consenso, "al igual que el espíritu de la transición", donde se sitúa el 90% de la población. Ello frente al "colapso" actual y el auge de "extremismos" y discursos "ultras" que son "muy peligrosos", que llevan a "la polarización de la sociedad y a la confrontación".

Sin líneas rojas

Ciudadanos asume un papel de "centralidad" sin "líneas rojas" salvo el interés general de los ciudadanos, como ya demostró cuando tuvo representación en la Asamblea de Extremadura donde consiguió "la gratuidad de los comedores escolares". A su juicio, Ciudadanos "vive y emana de la de la sociedad civil, a la que escucha, a los expertos, para conformar las propuestas de su programa electoral "con respuestas coherentes a problemas reales, no problemas irreales con soluciones imposibles" como hasta ahora, lo que ha llevado a "la desafección y el hartazgo" de la ciudadanía.

Asimismo, ha subrayado que Cs propone un cambio de políticas en Extremadura y también en España, porque lo que afecta a la región no solo se decide aquí sino también desde el Gobierno de España: "queremos romper ese círculo vicioso"; a la vez que ha agradecido el cariño que le expresa la gente ante "la necesidad de un partido centrista, capaz de gobernar con unos y con otros, capaz de llegar a pactos".

El secretario general de Cs, Carlos Pérez-Nievas, ha mencionado que el sistema político que con tanto esfuerzo se ha creado en este país desde la dictadura de Franco "en este momento ha tocado suelo" porque el bipartidismo ha impulsado un modelo político que es "inaceptable e inasumible" para una ciudadanía democrática. Ha abogado por "regenerar completamente las instituciones de principio a fin", tras los casos de "corrupción" de PP y PSOE, para fortalecer una democracia que se está "debilitando".