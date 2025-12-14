Campaña especial de la DGT
Extremadura intensificará los controles de alcohol y drogas en carretera para reducir accidentes
Se realizarán entre el 15 y el 21 de diciembre, tanto en vías interurbanas como en zonas urbanas
El Periódico Extremadura
La Dirección General de Tráfico (DGT) desarrollará en Extremadura, entre el 15 y el 21 de diciembre, una campaña especial de vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas, con el objetivo de reducir la siniestralidad asociada a estas sustancias, uno de los factores de riesgo más determinantes en los accidentes de tráfico.
Durante estos siete días, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con las policías locales que se adhieran a la iniciativa, realizará controles intensivos tanto en vías interurbanas como en zonas urbanas, reforzando la detección de conductores que circulen bajo los efectos de estas sustancias.
Factor crítico
Sgún ha destacado este domingo la Delegación del Gobierno en Extremadura, el consumo de alcohol continúa siendo el segundo factor concurrente más habitual en los siniestros mortales de tráfico. En 2024, 273 personas fallecieron en accidentes donde el alcohol estuvo presente, lo que supone el 28% del total de siniestros mortales.
"El alcohol actúa como depresor del sistema nervioso central, afectando a la percepción, la capacidad de reacción, la coordinación y el juicio. Incluso con tasas dentro del margen legal permitido, el riesgo de sufrir un siniestro aumenta significativamente", sostiene. A ello se suman comportamientos de riesgo como exceso de velocidad, maniobras peligrosas o no uso del cinturón.
La normativa establece que se considera prueba positiva superar:
-0,5 g/l en sangre o 0,25 mg/l en aire para conductores en general.
-0,3 g/l en sangre o 0,15 mg/l en aire para conductores profesionales y noveles.
-Tasa 0,0 para menores de 18 años desde marzo de 2022.
En este sentido, cabe destacar que en el 2024, la Fiscalía de Seguridad Vial contabilizó más de 50.000 condenas por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.
Resultados de la campaña
En la campaña realizada del 16 al 22 de diciembre de 2024, los agentes controlaron más de 7.900 conductores en Extremadura, repartidos entre ambas provincias. En la provincia de Badajoz, se realizaron 4.564 controles, de los cuales 14 conductores dieron positivo en alcohol y 26 en drogas. En Cáceres, se practicaron 3.427 controles, con nueve positivos en alcoholemia y 29 en drogas. Las drogas más habituales detectadas fueron el cannabis y la cocaína, además de positivos puntuales por anfetamina, metanfetamina y opioides.
