Los extremeños se lanzan a por las V-16 en los diferentes comercios de la región

A partir del 1 de enero de 2026, los tradicionales triángulos de emergencia dejarán de formar parte del equipamiento obligatorio de seguridad vial en España, dando paso a un nuevo sistema de advertencia más moderno y eficaz: las balizas de emergencia tipo V-16. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido implementar esta medida con el objetivo de reforzar la protección de los conductores que, de forma inevitable, deben detener sus vehículos en la calzada debido a averías, accidentes o situaciones de riesgo. Según la DGT, la actualización del equipamiento no solo responde a una cuestión de normativa, sino también a la necesidad de incorporar dispositivos que reduzcan la exposición al peligro en las carreteras y mejoren la visibilidad ante los demás conductores, especialmente en condiciones meteorológicas adversas o de baja luminosidad.

Este cambio se enmarca en una serie de iniciativas impulsadas por la DGT para modernizar la seguridad vial, incluyendo la integración de tecnologías digitales y la mejora de los estándares de homologación de los elementos de señalización. De esta forma se persigue que los conductores dispongan de herramientas más eficaces y seguras, capaces de alertar de manera inmediata a otros vehículos y reducir el riesgo de atropellos y colisiones en situaciones críticas.

Alarma durante al menos 30 minutos

Entre las características de estas luces destacan su amplia cobertura de aviso 360º que se iluminará de forma intermitente durante al menos 30 minutos, siendo visibles a más de un kilómetro de distancia y en condiciones adversas, hecho que permite avisar anticipadamente al resto de conductores que circulen en la misma vía sobre posibles riesgos de aquel que lo use. Del mismo modo, su fácil colocación desde el interior del vehículo permite reducir considerablemente el riesgo de atropello, así como su rápido uso ante situaciones tensas o de baja visibilidad para el conductor.

En la guantera

Estos dispositivos deberán estar homologados previamente por la misma DGT para su uso, y por sus características, quedarán exentos de ser utilizados en vehículos de características específicas, tales como motocicletas o modelos que prescindan de techo metálico.Tal y como informa la propia DGT, esta baliza deberá llevarse en la guantera del vehículo y activarse con rápidez en el momento de la avería o accidente.

Debates

Un punto que ha sido sometido a debate ha sido la obligatoriedad de la conexión de estas balizas a la plataforma DGT 3.0, para así obtener de manera inmediata la localización exacta del turismo que envía la alerta. Un factor que plantea hasta dónde pueden proteger su privacidad los conductores.

A pesar de la creciente presencia de las balizas V-16 en los comercios, persiste un debate sobre su fiabilidad y garantía de funcionamiento, especialmente entre los pequeños bazares y los grandes establecimientos de renombre. Mientras algunos comerciantes locales admiten que la demanda es baja debido a la desconfianza de los clientes hacia productos de marcas desconocidas o de menor calidad, las grandes franquicias, por el contrario, aseguran ventas consistentes gracias a la confianza que genera su reputación.

En el caso de entidades de renombre especializadas en este tipo de productos, como tiendas dedicadas en la automoción o bricolaje y mejoras del hogar, la demanda se ha incrementado notablemente en los últimos meses, evidenciando que los consumidores prefieren acudir a empresas consolidadas que les ofrezcan garantía y respaldo en materia de seguridad. Esta dicotomía plantea un dilema persistente: aunque la normativa obliga a disponer de estos dispositivos, la percepción de seguridad y fiabilidad por parte del usuario final puede condicionar su adquisición y uso efectivo, haciendo que la elección de la marca y del establecimiento donde comprarla se convierta en un factor determinante para la seguridad vial.

Aumento considerable

En el caso regional, muchos extremeños ya se están adelantando a esta normativa y han comenzado a adquirir de manera creciente las balizas de emergencia V-16 en los últimos meses. Un claro ejemplo de esta tendencia se puede observar en el Leroy Merlín de Plasencia, donde la afluencia de clientes interesados en estos dispositivos ha aumentado de forma considerable. Según explican desde el propio establecimiento, esta demanda representa "una mayor conciencia de los conductores" sobre la importancia de contar con equipos fiables que garanticen su protección en carretera.

Elena Martín, responsable de la sección de Pintura, Decoración e Iluminación del comercio, subraya la buena acogida que están teniendo las balizas en el establecimiento: "Cada vez son más los que vienen a por las balizas. Nos alegra ver que el consumidor confía en nosotros para su seguridad vial y elige nuestro comercio para adquirir productos que consideran fiables y de calidad".La tendencia apunta a una demanda creciente consolidando la idea de que los extremeños priorizan seguridad y tranquilidad en carretera.