Guardiola arremete contra Abascal por su "fijación" con ella y le acusa de liderar un partido "populista"

La presidenta del PP de Extremadura y candidata a la reelección para presidir la Junta, María Guardiola, ha cargado este domingo con dureza contra el líder de Vox, Santiago Abascal, al que ha acusado de tener una “fijación” con ella y de dirigir un partido “absolutamente populista”, que se está "enfrentado con la Corona y pisoteando la Constitución”, y que se ha quedado “solo” porque ninguno de los fundadores sigue a su lado.

En su intervención ante los medios durante una visita a Coria, Guardiola ha señalado que en Vox existe un patrón claro: “Mujer que asoma la cabeza, mujer que es apartada", recordando los casos de dirigentes y exdirigentes como Macarena Olona, Malena Nevado o concejalas y exdiputadas que han denunciado actitudes machistas dentro del partido. En este contexto, ha instado a Abascal a preocuparse por “lo que piensan y lo que les pasa a las mujeres de su propio partido”.

"Mis principios feministas los tengo clarísimos y, desde luego, no son sacar violadores a la calle, ni dejar desprotegidas a las mujeres víctimas de violencia de género", ha garantizado. En esta línea, la líder de los populares extremeños ha respondido a las críticas de Vox sobre sus supuestas políticas de izquierdas afirmando que, bajo su gobierno, Extremadura ha pasado “de estar a la cola a encabezar los rankings”, gracias a una gestión “seria”, centrada en los derechos humanos y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Política de bloqueo

Sobre la posibilidad de pactos tras las elecciones del 21 de diciembre, Guardiola ha señalado que Vox es el responsable del "bloqueo" político en la región, recordando que abandonó el gobierno y que ha votado en el último año en 41 ocasiones junto al PSOE "para decir no a bajadas de impuestos o ayudas". "Nosotros hemos venido a cambiar las cosas, lo hemos demostrado en estos dos años y medio. Quien ha salido corriendo del Gobierno ha sido el partido del señor Abascal y quien bloquea a esta región es el señor Abascal", subrayado.

En clave electoral, la presidenta de la Junta ha pedido prudencia ante las encuestas y ha reiterado que “la única encuesta válida” será la de las urnas el próximo 21 de diciembre, fecha en la que Extremadura decidirá “si seguir avanzando o retroceder”, por lo que ha pedido la confianza de los extremeños y les ha instado a que acuda a votar "masivamente". En este punto, ha destacado además la “ilusión” que percibe en la calle por consolidar el cambio iniciado hace dos años y medio.

Cabe destacar que según una encuesta publicada este domingo, que ha sido realizada por GESOP para Prensa Ibérica (grupo editor de El Periódico Extremadura y La Crónica de Badajoz), el escenario político derivado de los comicios viene marcado por el liderazgo del PP en porcentaje de voto, el hundimiento de los socialistas y el ascenso de Vox, que obtendría más del doble de apoyos que en mayo de 2023.

Medidas sanitarias

En su visita a Coria, la presidenta ha puesto en valor la inversión de 5,5 millones de euros para modernizar el hospital de la localidad, con la incorporación de una resonancia magnética, un TAC de última generación, la renovación de 18 ecógrafos, del bloque quirúrgico y del paritorio, así como la mejora de distintas instalaciones. También ha anunciado la creación de una plaza de fisioterapeuta en el centro de salud y la publicación de una oferta de 55 plazas acreditadas de habilitación funcional para personas con discapacidad.

Por último, Guardiola ha lamentado que los presupuestos autonómicos hayan sido tumbados por la “pinza PSOE-Vox”, ya que se trataba de unas cuentas que incluían 400 millones de euros adicionales para sanidad y que contemplaban, en Coria, el refuerzo del servicio de ayuda a domicilio, así como la puesta en marcha del esperado centro de día.