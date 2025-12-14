Pedro Sánchez en Cáceres, admite haber cometido errores: "Somos los primeros en aplicar con todas las consecuencias el protocolo de acoso y de abuso a las mujeres en nuestro partido"

El Complejo Cultural San Francisco de Cáceres ha sido el escenario en el que cientos de militantes y cargos del Partido Socialista se han reunido este domingo en torno al secretario general del partido, Pedro Sánchez, y al candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura para las autonómicas del 21-D, Miguel Ángel Gallardo. En el acto también han intervenido la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, y la secretaria general de Juventudes Socialistas en la provincia, Irene Pozas.

En plena polémica por las presuntas situaciones de acoso a las mujeres en el seno de las filas de Moncloa y de Ferraz, Sánchez ha lanzado a los suyos un mensaje contundente tras admitir, eso sí, haber cometido errores: "Somos los primeros en aplicar con todas las consecuencias el protocolo de acoso y de abuso a las mujeres en nuestro partido", ha dicho ante un público que ha aplaudido sus palabras.

Durante su intervención, Sánchez, ha puesto en valor la acción de su gobierno en la financiación autonómica y ha arengado a votar a Gallardo como garantía de defensa de los servicios públicos en la región. "En estos últimos siete años hemos dado 300.000 millones de euros más a las comunidades autónomas", ha subrayado, recordando que "en el caso concreto de Extremadura, eso supone un 36% más de recursos que con Mariano Rajoy".

Críticas al PP

El presidente del Gobierno ha subrayado que estos fondos tienen un objetivo claro: "financiar la sanidad pública, la educación pública, la dependencia y las políticas vinculadas a los servicios sociales". Frente a este esfuerzo inversor, ha denunciado que los gobiernos del Partido Popular, como los de Ayuso o Guardiola, "primero recortan la sanidad pública, aumentan las listas de espera y luego derivan pacientes a la sanidad privada", abriendo la puerta al negocio y a la privatización encubierta.

Sánchez ha alertado de que, mientras el Gobierno de España incrementa los recursos para proteger los servicios públicos, la derecha “convierte esos recursos en regalos fiscales para las élites y en oportunidades de negocio”, especialmente en el ámbito sanitario. Ante esta situación, ha defendido un modelo alternativo para Extremadura: “una Extremadura con pacientes y no clientes, con estudiantes y no clientes, y con personas dependientes tratadas como un derecho y no como un negocio”.

El líder socialista ha planteado que el próximo 21 de diciembre “o defendemos la sanidad pública, la educación pública y la dependencia, o las abrimos a la privatización”. Por ello, ha llamado a “votar al Partido Socialista y a Miguel Ángel Gallardo para ganar, gobernar y garantizar derechos en Extremadura”.

Gallardo: "En nuestro partido no caben abusadores"

Por su parte, el candidato socialista a la presidencia extremeña ha reconocido que "esta semana hemos vivido situaciones que nos han avergonzado, pero que también demuestra que nuestro partidad es el de la igualdad y el feminismo. En nuestro partido no caben aquellos que dicen que son compañeros, pero que son puteros y abusadores".

Gallardo ha centrado su intervención en contraponer el proyecto del PSOE frente a la estrategia de la derecha, a la que ha acusado de actuar al dictado de Madrid. “El resumen de esta intensa campaña es que Guardiola está pendiente de lo que dice Feijóo y Feijóo está pendiente de lo que diga Abascal. Mientras tanto, nosotros estamos pendientes de lo que nos dicen los extremeños cada día”, ha afirmado ante los militantes.

A su vez, ha subrayado que, aunque las elecciones fueron convocadas desde la capital española, “quienes deciden son los extremeños”, a los que ha augurado un voto de castigo contra “los recortes y la política del negacionismo”. En este sentido, ha defendido la solidez de la candidatura socialista y el trabajo realizado durante la campaña, asegurando que “estamos bien, pese a que algunos pretendían cogernos con el pie cambiado”, y ha mostrado su convencimiento de que “vamos a estar mejor a partir del 21 de diciembre, el día en el que la derecha se va a llevar una gran sorpresa”.

El candidato socialista ha pedido a sus seguidores un esfuerzo adicional en los últimos días de campaña para movilizar al electorado y convencer de la importancia de acudir a las urnas, insistiendo en que la participación será clave para frenar las políticas de la derecha en la región.

Sanidad, educación y vivienda

En materia sanitaria, Gallardo ha denunciado los recortes impulsados por el actual Ejecutivo autonómico y ha defendido la necesidad de “recuperar los cimientos del servicio público de salud que creamos nosotros”, poniendo como ejemplo el modelo desarrollado durante los gobiernos socialistas y citando expresamente a Guillermo Fernández Vara.

En el ámbito educativo, ha prometido reconocer la labor del profesorado mediante la mejora de sus condiciones salariales, frente a lo que ha considerado una falta de compromiso del Gobierno de Guardiola. Asimismo, ha criticado la supresión del transporte escolar en el medio rural, una de las primeras medidas del Ejecutivo popular, que provocó que “durante diez días muchos alumnos no pudieran asistir a clase”. “Esa es la manera que tiene el Partido Popular de defender la educación y el mundo rural”, ha reprochado.

Por último, el candidado del PSOE ha abordado el problema de la vivienda, alertando de que Cáceres es la ciudad donde, proporcionalmente, más ha subido el precio, incluso por encima de Madrid. A su juicio, el Gobierno regional se niega a aplicar la Ley de Vivienda y a declarar zonas tensionadas porque “no quieren derechos, quieren el modelo del Partido Popular: la especulación frente al derecho a una vivienda digna”.