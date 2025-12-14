De Miguel advierte que "de los tanques no se come" y rechaza recortes en la política agraria

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha advertido este domingo en Montijo que se vive “un momento histórico” en el que se están destinando “miles de millones de euros a armas y tanques”, mientras se dejan de financiar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, los derechos sociales o la agricultura, un sector clave para la región. “De los tanques no se come”, ha subrayado, al tiempo que ha reclamado una defensa firme del campo extremeño y de la agricultura “campesina y familiar”, frente a los intereses de “terratenientes y fondos de inversión”.

De Miguel ha realizado estas declaraciones en un acto político celebrado en el teatro municipal Sala Centinela de Montijo, junto al coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, y otros representantes de la formación, dentro de la campaña de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. "Nos quieren tristes, desgarradas y solas, y aquí en Extremadura nos encuentran alegres, juntas y unidas", ha asegurado. Asimismo, ha trasladado que "el campo no debe sufrir recortes" en la Política Agraria Común (PAC), al considerar que es fundamental para mantener vivos los pueblos.

Consejería de Igualdad

Durante su intervención, De Miguel también ha criticado a la candidata del PP a la Junta, María Guardiola, y al líder de Vox, Santiago Abascal, por sus posiciones en materia de igualdad. En este sentido, ha reprochado que la líder de los populares extremeños eliminara la Consejería de Igualdad y ha censurado las declaraciones de Vox anunciando su supresión como una de sus primeras medidas. “La igualdad no se quita, se defiende”, ha afirmado.

Además, la candidata de Unidas ha cuestionado la coherencia del PP al hablar de prostitución mientras, según ha recordado, en sus listas figura un diputado que llegó a afirmar en la Asamblea que el problema “no era irse de putas, sino pagarlo con dinero público”. “Ni con dinero público ni sin dinero público, porque no se puede explotar a ninguna persona ni a ninguna mujer”, ha sentenciado.

"En Unidas por Extremadura estamos en nuestro mejor momento para recuperar y ampliar derechos que nos han robado durante estos años. Lo queremos todo y vamos a ir a por ello”, ha manifestado De Miguel, en alusión a cómo afrontan los comicios autonómicos. "Necesitamos un gobierno valiente que no se doblegue ante las grandes eléctricas y los bancos y que ponga a nuestra gente en el centro, al contrario que ha hecho la señora Guardiola, que lo primero que hizo fue quitarle los impuestos a los ricos, a los tenedores de vivienda o a las grandes eléctricas”, ha criticado.

De Miguel ha finalizado su intervención pidiendo al auditorio que “en las próximas cenas de navidad expliquemos a la gente la importancia de que Unidas por Extremadura saque unos buenos resultados: en estas elecciones nos estamos jugando nuestro estado de bienestar”. "Nos está mirando toda España, no estamos solos, y necesitamos mostrarle a este país que se puede parar a las derechas, con una formación que no tiene casos de corrupción, una formación feminista y de gente trabajadora y útil para el pueblo trabajador", ha apostillado.

Avance de la 'ola reaccionaria'

Por su parte, Maíllo ha alertado del avance de la "ola reaccionaria y autoritaria" y ha rechazado la idea de que sea un fenómeno inevitable "que no se puede combatir". “Quieren hacer creer que esto es irreversible, que es su hora, pero va a ser que no”, ha señalado, defendiendo que será la ciudadanía quien decida “si esta ola entra o se pega un castañazo”. Ha insistido en que los discursos de odio de la extrema derecha buscan “que la gente desconfíe unos de otros”, frente a lo que la izquierda ofrece “proyectos de esperanza y confianza”.

El coordinador también ha criticado la “soberbia” de Guardiola por adelantar las elecciones tras no lograr consensos presupuestarios y ha advertido de que Extremadura “se juega” el futuro de los servicios públicos, citando como ejemplo comunidades gobernadas por el PP como Madrid o Andalucía. Cabe destacar que en el acto han participado también la coordinadora autonómica de IU, Nerea Fernández, y el concejal de la formación en Montijo, Juan Schirinzi.