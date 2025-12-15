Los agricultores extremeños se movilizan este jueves en la primera gran protesta paneuropea junto a organizaciones de 25 países

Una comisión representativa de APAG Extremadura Asaja se desplazará este jueves a Bruselas para participar en la primera gran protesta agrícola paneuropea, una movilización en la que han tomado parte alrededor de 40 organizaciones agrarias procedentes de 25 países europeos y que ha reunido a más de 10.000 manifestantes.

La protesta ha sido convocada por la Federación Valona de Agricultura (FWA) y ha contado con el respaldo financiero y jurídico de todas las organizaciones integradas en Copa-Cogeca. Entre los asistentes, más de un centenar representan a APAG Asaja a nivel nacional.

Rechazo al nuevo marco financiero

Con esta acción, los agricultores europeos alzan la voz ante la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) presentada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que APAG Extremadura Asaja ha calificado como un "ataque directo" a la Política Agraria Común (PAC), pilar esencial durante más de seis décadas para garantizar la seguridad alimentaria, la cohesión territorial y la estabilidad del medio rural.

La organización ha advertido de que la propuesta "cruza todas las líneas rojas" al plantear un recorte real del 32% del presupuesto de la PAC, agravado por la inflación, y al pretender integrar la política agraria en un fondo único, eliminando su independencia y la actual estructura de dos pilares.

Riesgo para el medio rural

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha señalado que esta "demolición" de la PAC pone en grave riesgo el desarrollo rural, las inversiones estratégicas y el relevo generacional, además de romper la igualdad de condiciones entre agricultores europeos.

A ello se ha sumado, según ha indicado, la firma de acuerdos comerciales como Mercosur, que permiten la entrada de productos de terceros países "sin las mismas exigencias sociales, ambientales y sanitarias que se imponen a los productores europeos", lo que, a su juicio, genera una competencia desleal "inasumible".

Tercera movilización del año

Metidieri ha subrayado que esta ha sido la tercera vez en el año que la organización se ha movilizado en Bruselas, tras las protestas celebradas en abril y julio, y ha asegurado que acudirán "tantas veces como sea necesario para defender el campo extremeño".

Asimismo, ha reiterado el "rechazo frontal" al recorte presupuestario, a la inclusión de la PAC en un fondo común y a los acuerdos comerciales que, según ha advertido, "arruinan las producciones europeas por falta de reciprocidad".

El presidente de APAG Extremadura Asaja ha reclamado al Gobierno de España y a su presidente un voto "firme y contundente" en contra de la propuesta de la Comisión Europea. En este sentido, ha pedido que "de una vez por todas luchen y defiendan las cosas que nos dan de comer a todos", al considerar que poner en riesgo el sector primario supone también amenazar la soberanía alimentaria de Europa y el futuro de las zonas rurales.