Un centenar de controles y pruebas "sorpresa" de alcohol y drogas refuerzan la seguridad vial en las carreteras extremeñas antes de Navidad

La campaña de vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas al volante en Extremadura desplegará esta semana un centenar de puntos de control en las carreteras de la región, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre el riesgo que supone conducir bajo los efectos de estas sustancias, especialmente en los días previos a la Navidad, cuando se incrementan los desplazamientos y las celebraciones.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado en declaraciones a los medios durante la visita a uno de los puntos de control que este dispositivo sirve para recordar que es "absolutamente incompatible" consumir alcohol o drogas y ponerse al volante. Además, ha insistido en que "en ningún caso" se deben tomar estas sustancias si se va a conducir.

Los controles

Quintana ha explicado que el plan de vigilancia se desarrolla todos los años y que en esta ocasión se extenderá hasta el próximo 21 de diciembre. Cuenta con puntos de vigilancia en todo tipo de vías y pruebas "sorpresivas" a unos 8.000 conductores.

Además de los controles estáticos, se han desplegado vehículos camuflados para realizar controles dinámicos, observando la conducción de los usuarios y deteniéndolos en caso de detectar comportamientos anómalos.

Datos del año pasado

Durante la edición anterior se realizó un número de pruebas similar y, del total, 23 dieron positivo en alcohol y 55 en consumo de drogas, unos datos que el delegado ha calificado de "importantes", especialmente si se tiene en cuenta la relación entre estas conductas y los accidentes mortales de tráfico.

Quintana ha señalado que el porcentaje de consumo en los siniestros con víctimas mortales es "muy alto" y que, en determinadas épocas del año, puede situarse "en torno al 40 por ciento de los fallecidos".

Un plan que contará con casi el total del personal de Tráfico

El teniente coronel de Tráfico de la Guardia Civil, Luis Cordero ha indicado que "prácticamente" el 100 por cien del personal operativo del Sector de Tráfico en Extremadura se ha implicado en este dispositivo, con el objetivo de reforzar la concienciación en unos días marcados por comidas y cenas de empresa.

En algunos puntos, los controles están coordinados con las respectivas policías locales. La forma de conducción, en ocasiones "errática", o el nerviosismo del conductor, unido a la experiencia de los agentes, suelen ser clave para detectar a usuarios que hayan consumido alcohol o drogas al volante, ha reconocido.

Consecuencias y balance

El director provincial de Tráfico en Badajoz, José Luis Capilla, ha puesto el acento en que el fin de la campaña es que todas las personas puedan celebrar estos días con sus compañeros y con su familia "pero que no cojan el coche después".

En este sentido, ha abogado por reducir la cifra de fallecidos en accidentes, ante lo que ha recalcado las "gravísimas" consecuencias de los mismos, tanto para las personas fallecidas como para sus familiares, y las condenas en materia de seguridad vial, dado que "no solamente se ponen sanciones administrativas", y el año pasado en España fueron más de 50.000 las condenas en firme por delitos contra la seguridad vial.

"Para que la gente se lo piense un poco", ha advertido, "tiene consecuencias, que puedes acabar en la cárcel o peor, que puedes acabar fallecido o matando a alguien", y aunque se registran más accidentes por distracciones, el alcohol "sí que tiene mucha más incidencia" proporcionalmente en cuanto a lesiones o fallecimientos respecto a otras causas porque se sobrevaloran las capacidades, afecta a la somnolencia o hace que no se use, ha ejemplificado, el cinturón de seguridad, de manera que su incidencia.

Este año, ha concluido, han sido 11 los fallecidos en Extremadura por no hacer uso del cinturón de seguridad, de un total de 39 víctimas mortales hasta el momento.