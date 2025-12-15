Los docentes extremeños, más allá de la homologación salarial, urgen a los políticos más recursos y mejoras laborales para impulsar la calidad

Tienen peticiones comunes, algunas propias y todos comparten un mismo objetivo: mejorar la calidad y las condiciones de la enseñanza en Extremadura. Los cinco principales sindicatos de la educación pública extremeña (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT) ya les están haciendo llegar a los partidos políticos que optan al Gobierno regional sus demandas. Escriben así su particular carta a los Reyes Magos ante la convocatoria electoral, para que sus majestades (el nuevo Consejo de Gobierno de la Junta y parlamentarios) tengan en cuenta las necesidades que, a sus juicios, tiene uno de los sectores prioritarios en toda sociedad de progreso.

No niegan que haya habido algunas mejoras en los últimos años, pero consideran que quedan muchos deberes pendientes por parte de la administración y surgen, además, nuevas necesidades en un sistema educativo complejo, cambiante, cada vez más heterogéneo y con multitud de retos diarios por delante para convertir a los niños y niñas de hoy, no solo en los profesionales del mañana, sino en la base de las sociedades del futuro. ¿Qué le piden los principales sindicatos educativos a los partidos políticos en liza por la Junta?

Mayor financiación

Muchas de sus demandas son compartidas, no son nuevas y pasan, además, por dotar a la educación de una mayor financiación. De hecho, estos cinco sindicatos llevan luchando unidos desde hace un año para lograr una homologación salarial de los docentes a la media del país, que no se ha alcanzado en esta última legislatura todavía en marcha. Insisten en que en 2026 los docentes extremeños serán los peor pagados de España y que desde el 2010 han perdido un 25% del poder adquisitivo, por eso urgen un compromiso real para poner solución cuanto antes a esta situación.

Coinciden también en señalar que una mejora de la calidad y la equidad de la enseñanza pasa ineludiblemente por un aumento de los recursos humanos. Así, reclaman un nuevo modelo de plantillas que sume plazas orgánicas, con ofertas de empleo acordes a las necesidades reales y que dote de estabilidad a los profesionales porque actualmente hay mucha movilidad y, por ende, al alumnado. Para ello, destacan como otros ejes prioritarios disminuir la carga burocrática que resta a los docentes tiempo para su verdadera misión: la docencia de sus materias, la dotación de personas de administración y servicios a los centros educativos, especialmente a los colegios y centros de adultos que no suelen disponer de este personal.

Necesidades educativas

Comparten que el nuevo Ejecutivo regional también debería abordar la reducción de las ratios de alumnos por aula y un incremento de especialistas para atender las necesidades educativas especiales y mejorar la atención a la diversidad, con más profesionales de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje, orientadores educativos... tanto en los centros como en los equipos de orientación. «Es un pilar fundamental para que los centros puedan dar un servicio integral de calidad y atender las necesidades reales de nuestros alumnos», destaca PIDE.

Y con el objetivo puesto en la mejora y la calidad del sistema educativo, los cinco sindicatos también coinciden en otras mejoras necesarias para dignificar las condiciones de los maestros y profesores y consideran urgente la derogación del decreto que obliga a los interinos a trabajar 280 días para poder cobrar y puntuar durante los meses del verano para volver a los 165 días anteriores a 2012. Señalan que esto puede estar detrás de la dificultad para cubrir plazas vacantes en determinadas especialidades en la comunidad.

En este apartado, también urgen la reducción real del horario lectivo, la mejora de las condiciones de las itinerancias y de algunos complementos como el pago de tutorías y, entre otras, el desarrollo de la carrera profesional docente. «Es absolutamente fundamental porque ahora mismo somos el único sector de la administración pública que no tiene recocida la carrera profesional», subraya el sindicato CSIF.

Para proteger al profesorado, los sindicatos también coinciden en reclamar que se establezcan medidas correctoras para que se cumpla de forma efectiva el reconocimiento del docente como figura autoridad, tal y como está reconocido. Desde ANPE solicitan incluso un plan de salud laboral docente, con atención psicológica, prevención del estrés y protocolos frente a insultos, coacciones o cualquier tipo de violencia que incluya el desarrollo de la Ley de Autoridad Pública Docente. En este capítulo el sindicato UGT también reclaman medidas de inclusión laboral para todos los colectivos del ámbito educativo, así como la ampliación del catálogo de enfermedades profesionales «para adecuarlo a la realidad del trabajo docente».

Los sindicatos también apuestan por mejorar la dotación y calidad de la escuela rural. «Somos una comunidad eminentemente rural y eso impacta de forma muy significativa en los recursos que tienen los centros para que todo el alumnado esté en igualdad de condiciones a la hora de acceder a las deferentes enseñanzas», destaca Comisiones Obreras.

Otras peticiones concretas

Más allá de los deberes compartidos que ponen a los partidos, cada uno de los sindicatos destaca alguna reivindicación concreta más. En el caso de PIDE urge una revisión obligatoria de los conciertos educativos con centros privados «para suprimir de forma ordenada aquellos que no sean necesarios, cumpliendo con ello con los preceptos de la Lomloe». Una petición concreta que también realizan desde CCOO con el fin de potenciar la escuela pública: «no puede ser que en Badajoz están suprimiendo unidades en centros públicos cuando tenemos saturados los concertados», señala el sindicato, que también solicita revisar las zonas de escolarización.

Por su parte, desde CSIF ponen también el acento en la reclamación de un protocolo de condiciones climatológicas adversas, así como «la mejora de la eficiencia energética y las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos» y consideran importante, además, el desarrollo de la figura de la enfermería escolar. Una última demanda que también solicita el sindicato ANPE, que además urge «facilitar al profesorado modelos, plantillas digitales oficiales y/o plataformas autorellenables y estandarizadas de programaciones, unidades y criterios de evaluación, planes y memorias».

Desde UGT reclaman medidas efectivas para la conciliación de la vida laboral y familiar del profesorado y también hace hincapié, entre otras medidas, en la creación de una FP adaptada que permita posibilidades de formación adaptadas a las condiciones particulares de estos estudiantes. Por último, desde CCOO destacan que es «importantísimo» reactivar la escolarización de 0 a 3 años en los centros públicos e insisten en la dotación de recursos para lograr una atención a la diversidad real.