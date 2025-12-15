Los efectos de la vaguada en Extremadura: un martes cargado de lluvia y temperaturas mínimas de 4 grados

Desde este lunes, Extremadura se encuentra bajo la influencia de una situación claramente inestable, marcada por el paso de frentes atlánticos asociados a una vaguada que cruza la Península. En las últimas horas han aumentado la nubosidad y las precipitaciones, y el ambiente se ha vuelto más frío, un anticipo de un episodio de tiempo invernal que irá a más en las próximas horas.

Durante esta madrugada, se espera que las lluvias continúen avanzando desde el oeste y se extiendan a buena parte de la región. Las precipitaciones serán en general débiles o moderadas, aunque persistentes, con cielos muy cubiertos y un descenso progresivo de las temperaturas. El viento soplará del oeste y suroeste, contribuyendo a una sensación térmica más fría, especialmente en zonas abiertas y durante las horas nocturnas. El frente alcanzará de madrugada también Andalucía, Castilla - La Mancha y Madrid. Las precipitaciones se intensificarían en Cáceres, Badajoz, Huelva, Sevilla y Cádiz, sin descartar acumulados de más de 10 mm en una hora.

Para el martes

Como la vaguada se fracturará, dando lugar a un embolsamiento frío sobre España, el frente no avanzará como lo haría habitualmente, explican los expertos de eltiempo.es. Por ello, para la mañana del martes continuaría lloviendo con intensidad en Extremadura, además de en el oriente andaluz, Castilla - La Mancha y Madrid.

Las lluvias afectarán de forma más generalizada a lo largo del día, sobre todo en la provincia de Cáceres y en áreas de sierra, donde podrán ser algo más frecuentes. Las temperaturas máximas apenas experimentarán recuperación y quedarán contenidas por la nubosidad y las lluvias, con valores que en general oscilarán entre los 10 y 13 grados. En las zonas más altas del norte de Cáceres y sierra, los termómetros podrían quedarse incluso algo por debajo.

Las temperaturas mínimas seguirán siendo frías, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día. En gran parte de la región se moverán entre los 4 y 7 grados, aunque en valles y zonas rurales no se descarta que se registren valores algo más bajos. La presencia de viento y la elevada humedad harán que la sensación térmica sea inferior a la temperatura real.

Evolución

En los días siguientes, la evolución del temporal vendrá marcada por el paso sucesivo de frentes y la presencia de aire más frío en altura. Esto mantendrá el tiempo revuelto, con alternancia de lluvias y claros, viento moderado en algunos momentos y una sensación de frío persistente. Aunque hacia mediados de la semana podría registrarse una ligera tregua en las precipitaciones, el ambiente seguirá siendo fresco y variable, sin una estabilización clara a corto plazo.

De cara al fin de semana, el tiempo se presenta aún incierto. Las previsiones indican que un frente frío llegaría desde el oeste el jueves, dejando lluvias ya en Galicia desde primeras horas de la tarde, según los meteorólogos de eltiempo.es.