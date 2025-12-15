Cine
El estudio extremeño Glow gana el premio Forqué a mejor película de animación con ‘Decorado’
Suma un nuevo galardón con la cinta que dirige Alberto Vázquez y que coproduce con Abano, Uniko y Sardinha em Lata. La extremeña Carolina Yuste (La canción) estaba nominada a mejor actriz de series, un galardón que recayó en Esperanza Pedreño (Poquita fe)
Gema Guerra
Sí hubo alegrías para el cine extremeño en los premios Forqué. Fue el estudio de animación Glow el encargado de levantar este sábado en Madrid una de las estatuillas que entrega cada año el gremio de productores audiovisuales (Egeda). Fue en la categoría de mejor película de animación con Decorado, la cinta que dirige Alberto Vázquez y que coproduce el estudio de Almendralejo junto a Abano Producións, Uniko Estudio Creativo y Sardinha em Lata.
Precisamente, este galardón llega al estudio extremeño días antes de que se anuncien las nominaciones de los premios Goya (18 de diciembre) cuya short list –la lista previa- ha incluido dos cortometrajes, El corto de Rubén y O Estado de Alma.
Peor fortuna corrió la extremeña Carolina Yuste, uno de los nombres más aclamados del cine en este 2025. Esta vez por un registro completamente diferente al que demostró en ‘La infiltrada’, la actriz pacense se ganó la nominación por interpretar a Massiel en ‘La canción’ en una categoría en la que finalmente se alzó con el premio Esperanza Pedreño por Poquita fe.
Otro de los guiños extremeños de la gala destacó en el apartado musical. Fue la cacereña Chloé Bird la que subió al escenario junto a Jeannette para interpretar un tema durante la gala. En la ceremonia hubo un sentido homenaje para el actor Héctor Alterio, fallecido recientemente.
- El Ayuntamiento de Badajoz prohíbe la venta y suministro de productos pirotécnicos en lugares sin licencia
- Ganadores del Solete Repsol en Badajoz: 'fue un honor y una gran sorpresa
- La Falcap propone dividir el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz debido a la masiva participación
- Nuevos okupas impiden que la Junta de Extremadura pueda poner fecha a la demolición del estadio José Pache de Badajoz
- El Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura, tras el 'éxito rotundo' del programa Escala 'Fuerte de San Cristóbal', lanzan otro proyecto de formación y empleo
- La familia blanquinegra crece: veteranos del C.D. Badajoz mantienen vivo su legado
- La explosión de un artefacto desconocido desconcierta a los vecinos de la Barriada de Llera (Badajoz)
- Se descuelga una guirnalda de la iluminación navideña en la plaza de España de Badajoz