21D: elecciones autonómicas
PACMA propone impulsar la biotecnología vegetal para transformar la agricultura extremeña
El partido animalista sostiene que esta estrategia permitiría reducir el impacto ambiental y reforzar la soberanía alimentaria, lo que situaría a la región "a la vanguardia de España"
El partido animalista PACMA ha defendido que Extremadura reúne las condiciones necesarias para convertirse en un referente nacional y europeo en biotecnología vegetal si apuesta por la reconversión del sector agrícola y por el impulso de la investigación científica aplicada a los cultivos.
En el marco de la campaña electoral extremeña, la formación plantea fomentar la investigación pública y la colaboración con universidades y centros tecnológicos con el objetivo de desarrollar variedades vegetales más resistentes al cambio climático, con menor necesidad de recursos hídricos y sin recurrir, según ha señalado, a prácticas agresivas para los ecosistemas o vinculadas a la deforestación.
Una estrategia para reducir el impacto ambiental
PACMA ha indicado que esta estrategia permitiría mejorar la productividad agraria, reducir el impacto ambiental y reforzar la soberanía alimentaria de la comunidad, lo que, a su juicio, situaría a Extremadura "a la vanguardia de España en iniciativas de este carácter".
Entre las medidas concretas, el partido ha apostado por conceder incentivos a la agricultura ecológica y de proximidad, así como por apoyar a pequeños y medianos productores para facilitar el acceso a nuevas tecnologías vegetales, en detrimento de un modelo de producción que ha calificado como "limitante y limitada".
Según la formación animalista, este enfoque contribuye a fijar población en el medio rural, generar empleo cualificado y frenar la despoblación que afecta a la región.
Esta propuesta se enmarca dentro del programa electoral de PACMA para las elecciones del 21 de diciembre, junto a la defensa de un modelo económico que combine innovación, respeto al entorno natural y bienestar social.
