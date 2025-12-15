Cambios en la representación de la universidad
La UEx aprueba sus nuevos estatutos adaptados a la LOSU, que amplían a seis años el mandato del rector
Los estatutos mantienen el requisito de ser catedrático, con experiencia en investigación y gestión, para aspirar al puesto de rector, cuyo mandato no se podrá renovar
G. M.
El claustro de la Universidad de Extremadura ha aprobado sus nuevos estatutos, los cuartos de la institución extremeña, que se adaptan a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU)y modifican principalmente la representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria.
Durante tres sesiones, celebradas del 10 al 12 de diciembre, los miembros del claustro han debatido 146 enmiendas presentadas al proyecto de reforma de estatutos, que ha sido aprobada por mayoría cualificada, según ha informado este lunes la UEx en una nota de prensa.
Seis años improrrgables y no renovables
Los nuevos estatutos mantienen el requisito de ser catedrático para aspirar al puesto de rector, con tres sexenios de investigación, cuatro quinquenios docentes y cuatro años de experiencia de gestión universitaria unipersonal.
La duración del mandato será de seis años (dos más que en la actualidad), improrrogables y no renovables, y la misma duración se hará extensiva al resto de cargos unipersonales.
La representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria en el claustro también ha experimentado una nueva distribución porcentual, de modo que el sector A (profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios) mantiene el 51%, y el B (otro personal docente e investigador, incluidos los becarios de investigación) baja del 16 al 12%.
Por su parte, el sector C, de estudiantes, sube del 23 al 25%, como marca la LOSU, y el D (personal técnico de gestión y de administración y servicios) del 10 al 12%.
Con la nueva ley, el sector A incluye ya la figura del profesor permanente laboral y el B se limita al personal contratado laboral para investigación, profesor ayudante doctor, asociados, sustitutos, colaboradores y titulares de escuela universitaria.
Estos porcentajes se mantienen para todos los órganos de gestión -claustro, consejo de gobierno, centros y departamentos-, ha precisado la universidad extremeña.
Los nuevos estatutos de la UEx hacen también mención expresa a la Escuela Internacional de Doctorado, que se encuentra en fase de estudio para su conversión en centro universitario, algo ya reflejado en la modificación de la relación de puestos de trabajo.
- El Ayuntamiento de Badajoz prohíbe la venta y suministro de productos pirotécnicos en lugares sin licencia
- Ganadores del Solete Repsol en Badajoz: 'fue un honor y una gran sorpresa
- La Falcap propone dividir el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz debido a la masiva participación
- Nuevos okupas impiden que la Junta de Extremadura pueda poner fecha a la demolición del estadio José Pache de Badajoz
- El Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura, tras el 'éxito rotundo' del programa Escala 'Fuerte de San Cristóbal', lanzan otro proyecto de formación y empleo
- La familia blanquinegra crece: veteranos del C.D. Badajoz mantienen vivo su legado
- La explosión de un artefacto desconocido desconcierta a los vecinos de la Barriada de Llera (Badajoz)
- Se descuelga una guirnalda de la iluminación navideña en la plaza de España de Badajoz