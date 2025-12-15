Veterinaria aborda la ampliación de estudios hasta seis años: los decanos lo apoyan

La Asamblea General de la Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Veterinaria de España (CDVE), celebrada en la Universidad de Extremadura, ha abordado la ampliación de estudios hasta los 360 créditos, que implica extender la titulación de cinco a seis años, y la acreditación europea de la EAEVE.

Apoyo de la CRUE y reforma normativa

Tras meses de trabajo conjunto y diálogo institucional, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha manifestado su apoyo explícito a la ampliación del Grado en Veterinaria a 360 ECTS, un "paso crucial" para iniciar la tramitación normativa que permitirá actualizar la formación veterinaria española. Esta reforma deberá materializarse en una nueva Orden Ministerial que sustituya a la actual Orden ECI/333/2008 y responde a una necesidad académica, sanitaria y profesional plenamente acreditada.

La aprobación de esta ampliación permitirá situar la formación veterinaria al nivel del estándar europeo y corregir deficiencias señaladas reiteradamente en acreditaciones internacionales. Desde la Universidad de Extremadura se ha subrayado que la ampliación no supone una sobrecarga, sino una reorganización más equilibrada que refuerza las prácticas clínicas, reduce la presión emocional del estudiantado y no implica un mayor coste para las universidades.

Aclaraciones y homogeneización de los estudios

Por otro lado, la CDVE ha aclarado una confusión generada esta semana por algunos medios sectoriales, que han publicado que el Gobierno de España "ha dejado el Grado en cinco años" a través del Real Decreto actualmente en consulta pública, una interpretación que es incorrecta. Para modificar la duración del Grado en Veterinaria en España será necesario aprobar una nueva Orden Ministerial, que sustituya a la normativa vigente y establezca oficialmente la estructura de los futuros planes de estudio.

En esta reforma se tendrán en cuenta las necesidades sanitarias y profesionales actuales, los contenidos formativos definidos en el Real Decreto que transpone la Directiva Delegada (UE) 2025/1223, así como el compromiso firme de ampliación de la carga práctica y de una homogeneización nacional que permita que todas las Facultades de Veterinaria ofrezcan un plan de estudios coherente, con estructuras y cargas similares, corrigiendo divergencias históricas entre universidades.

Otros acuerdos de la Asamblea

Durante la Asamblea también se ha expuesto que el programa Rocinante, relanzado en 2024, ha concluido su segunda fase con un "éxito rotundo". Gracias a la colaboración entre Veterindustria, el Mando de Operaciones y las facultades de Veterinaria, se han recogido y clasificado más de dos toneladas de medicamentos veterinarios, que se enviarán al Líbano el próximo semestre.

Otro de los proyectos anunciados es la puesta en marcha en 2026 del primer estudio nacional sobre salud mental del estudiantado de Veterinaria, que evaluará el impacto de la carga académica, el estrés y la autoexigencia en el bienestar emocional del alumnado, con el objetivo de diseñar medidas coordinadas de prevención, acompañamiento psicológico y ajuste pedagógico.

La CDVE ha reafirmado además su compromiso con el desarrollo de las especialidades veterinarias y, en coordinación con la Organización Colegial Veterinaria (OCV), ha confirmado que la primera especialidad que iniciará su implantación será la de Équidos, con un plan piloto previsto para 2026.

La Asamblea se ha cerrado en un ambiente de "unidad y compromiso". "Estamos ante una oportunidad histórica para consolidar una formación veterinaria moderna, equilibrada y alineada con Europa. Hemos avanzado mucho, y seguiremos trabajando con responsabilidad, diálogo y rigor", ha expresado la presidenta de la Asamblea, Consuelo Serres.