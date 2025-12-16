Abascal defiende la “limpieza” de Vox al exigir explicaciones a Revuelta por los fondos de la dana

La actualidad política nacional sigue colándose en la campaña electoral extremeña. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha hecho este martes parada en Casares de las Hurdes (Cáceres) y Mérida, donde ha culminado la jornada con un acto público. Por la mañana, ha defendido desde el municipio cacereño su gestión a cargo de un partido “limpio", tal y como demuestra con el hecho de que haya exigido "transparencia" a la organización juvenil Revuelta sobre los fondos recaudados para destinar a las víctimas de la dana. “Lo único que ha hecho Vox es exigir transparencia con claridad y contundencia”, ha subrayado, al tiempo que ha manifestado que esa actuación demuestra que su formación “no es como el PSOE o el PP”.

En declaraciones a los medios durante un acto público en Casares de las Hurdes (Cáceres), Abascal ha señalado que Vox ha actuado de forma “ejemplar” al reclamar información sobre el destino de esos fondos y, al no obtenerla, trasladar el asunto a la autoridad competente. Ha reconocido no entender “qué es lo que estaría haciendo mal” su partido por reclamar explicaciones y ha denunciado la existencia de “un gran interés” en vincular a Vox con Revuelta cuando, según ha afirmado, su única responsabilidad ha sido precisamente exigir que se aclarase la gestión de las donaciones vinculadas a la tragedia de Valencia.

Abascal ha atribuido ese intento de “involucrar” a su formación a lo que ha calificado como “terminales mediáticas de Génova 13 y de Ferraz”, en referencia a las sedes nacionales del PP y del PSOE. En este sentido, ha insistido en marcar distancias con ambas formaciones y ha asegurado que Vox seguirá “combatiendo la corrupción” y reclamando transparencia “venga de donde venga”. Asimismo, ha enmarcado la polémica sobre Revuelta en “la típica estrategia del ventilador” de los partidos tradicionales, que buscan “desalentar a la población y hacer creer que todos los partidos son iguales".

Críticas a Sánchez

En su intervención, el dirigente de Vox ha aprovechado también para cargar contra el adelanto del balance del curso político realizado en el día de ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha ironizado con que, si realmente necesita vacaciones, debería tomarlas “perpetuas”, ante una situación de corrupción resulta ya “insoportable” para los ciudadanos. “Hemos escuchado al presidente del Gobierno después de comparecer para propagar sus mentiras y hemos sabido que se va a tomar unas vacaciones escolares”, ha criticado.

Sobre este asunto, Abascal ha manifestado que si el jefe del Ejecutivo tiene “muchas ganas de vacaciones”, los ciudadanos tienen aún más ganas de que se las tome. Así, ha asegurado que su formación hará “todo lo posible” para que Sánchez deje el cargo y, en tono irónico, ha vinculado esas vacaciones a un proceso judicial. “Vamos a hacer todo lo posible para que Sánchez tome vacaciones, para que tenga un juicio justo y para que las vacaciones sean en Soto del Real”, ha señalado.

En esta línea, el presidente de la formación ha acusado a Sánchez de “atrincherarse” en el poder y de “traficar con la soberanía nacional y el bien común” para protegerse de las investigaciones que, según ha afirmado, rodean a su "entorno" político y personal. En este contexto, ha augurado que “lo peor de Sánchez está por llegar” y que acabará “sentándose en el banquillo”. Ha extendido sus críticas al PSOE, al que ha descrito como un partido en proceso de "colapso interno", y ha advertido del riesgo de que esta situación termine afectando al funcionamiento de las instituciones.

Apoyo de los extremeños

En la recta final de la campaña, Abascal se ha mostrado convencido de que Vox acabará recibiendo “el premio y el respaldo de los ciudadanos” por centrarse, según ha afirmado, en “los problemas reales” y no en “porquerías ideológicas”, como ha reprochado a otras formaciones. “No vamos con banderas de izquierda o de derecha ni entramos en discusiones que la gente no comprende y que no tienen nada que ver con las cosas del comer ni con los impuestos bajos que defendemos”, ha resaltado.

Durante su visita a Las Hurdes, ha criticado a su vez la existencia de subvenciones destinadas a políticas ideológicas mientras, a su juicio, faltan recursos para servicios básicos. “Hay subvenciones para todo tipo de cuestiones en materia de igualdad, pero ese dinero debería destinarse a que haya médicos, enfermeras, atención a quien lo necesita o transporte escolar, es decir, a las cosas verdaderamente importantes”, ha apostillado, insistiendo en que ese enfoque será finalmente reconocido por los votantes.

Críticas a Guardiola

Ya por la tarde, cuando se ha desplazado a la capital extremeña para protagonizar un acto público, Abascal ha acusao de ponerse en “modo feminazi” a la presidenta de la Junta y candidata del PP a las elecciones, María Guardiola. Las declaraciones se han producido en el marco de un discurso en el que ha arremetido contra el PP y PSOE, a los que ha acusado de mantener “las mismas políticas” en materias como medio ambiente, inmigración y políticas de género.

Abascal criticó a Guardiola por, no aceptar la discrepancia” y por recurrir a “descalificaciones” cuando se le contradice. “No le llevamos la contraria por ser mujer, sino porque no tiene razón y porque ha traicionado el cambio en Extremadura”, ha asegurado, en referencia a la ruptura de Vox con el Gobierno autonómico. También le ha reprochado no haber cumplido los acuerdos alcanzados con su partido y ha defendido la salida de Vox del Ejecutivo regional como una muestra de “coherencia” y de “no aferrarse a los cargos”.