La Junta vaticina poco impacto del abono único de 60 euros en Extremadura por la falta de conexiones

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha valorado este martes el anuncio del Gobierno central de implantar un abono transporte único de 60 euros al mes para viajar por todo el país, aunque ha considerado que su impacto en la región será menor que en otras comunidades debido a las actuales condiciones de conectividad.

"Ojalá tuviéramos una mejor conexión con un tren digno, a la altura de lo que se merecen los extremeños, y con el resto de conexiones igual", ha señalado Manzano en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, al ser preguntada por los efectos que tendrá la medida en Extremadura.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano. / Juntaex

El Ejecutivo regional ha incidido en que la falta de infraestructuras ferroviarias competitivas y de conexiones adecuadas limita el aprovechamiento de iniciativas estatales de este tipo, pese a su alcance nacional.

Ampliar bonificaciones

La portavoz se ha mostrado dispuesta a abrir la bonificación del cien por cien del transporte público regional, actualmente dirigida a residentes en Extremadura, a viajeros procedentes de otras comunidades autónomas.

En este sentido, ha afirmado que la Junta estará "encantada de firmar mil convenios con el Ministerio o con quien sea" siempre que se trate de medidas que resulten "beneficiosas" para la región. "Siempre defenderemos los intereses de Extremadura y de los extremeños. Ninguna duda a este respecto", ha subrayado.

El anuncio del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes la creación de un abono único estatal, que entrará en vigor en la segunda quincena de enero, con una tarifa plana de 60 euros mensuales para adultos y de 30 euros para jóvenes menores de 26 años.

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

El nuevo título permitirá viajar de forma ilimitada en los trenes de Cercanías, Media Distancia y en los autobuses de la red estatal, y será aprobado en el último Consejo de Ministros del año. Según ha explicado el Ejecutivo central, la iniciativa nace con la intención de que las redes autonómicas y locales se adhieran progresivamente.

Sánchez ha defendido que se trata de una medida "importantísima" y una "apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y por la clase media trabajadora", al suponer un ahorro significativo para muchas familias. El presidente ha estimado que el abono beneficiará a unos dos millones de usuarios, con ahorros de hasta el 60% del gasto mensual en transporte público en algunos trayectos habituales.

Críticas por el calendario

Para la portavoz de la Junta, resulta "sospechoso" que el anuncio se haya producido esta semana, en un contexto marcado por las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. "Ojalá mirara a Extremadura y realizara anuncios para nuestra región los 365 días del año", ha afirmado.

En este sentido, Manzano ha instado a Sánchez a que, en su próxima visita a Extremadura el viernes para el cierre de campaña con Miguel Ángel Gallardo, se pronuncie sobre la continuidad de la central nuclear de Almaraz, una cuestión que considera prioritaria para la región.