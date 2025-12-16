El centro Eugenia de Montijo, reconocido a nivel nacional por su trabajo contra la violencia de género

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha anunciado este martes los centros galardonados en los Premios Aulas de Igualdad: Premios Irene 2025, unos reconocimientos dirigidos a centros educativos no universitarios que desarrollan proyectos orientados a fomentar la coeducación y prevenir la violencia de género.

Entre los distinguidos se encuentra el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Eugenia de Montijo, de Montijo (Badajoz), que ha recibido una mención honorífica en la categoría C, correspondiente a Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial. El reconocimiento ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el centro extremeño en el ámbito de la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres desde la educación de personas adultas.

Galardón a la educación extremeña

La mención concedida al CEPA Eugenia de Montijo ha situado a Extremadura entre las comunidades presentes en el palmarés de esta edición, destacando el papel de los centros de educación de adultos en la promoción de valores de igualdad y respeto. El Ministerio ha indicado que estas menciones honoríficas buscan visibilizar iniciativas que, sin haber obtenido premio económico, constituyen ejemplos de buenas prácticas educativas.

Premios Irene y modalidades

Los Premios Irene se dividen en tres modalidades: Infantil y Primaria; Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato; y Formación Profesional o enseñanzas de régimen especial. En cada una de ellas se conceden tres galardones dotados con 5.000, 3.000 y 2.000 euros, respectivamente. Además, las iniciativas reconocidas serán recopiladas en una publicación del Ministerio y difundidas como referencia para otros centros.

En la categoría C, el primer premio ha recaído en el CPM Joaquín Villator de Jerez de la Frontera (Cádiz), el segundo en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Pedro Almodóvar de Ciudad Real y el tercero en el IES Ben Gabirol de Málaga, junto a la mención honorífica otorgada al centro de Montijo.

Reconocimientos con trayectoria

Los Premios Irene, creados en 2006, tienen como objetivo fomentar desde el sistema educativo la prevención de la violencia contra las mujeres. En 2022 fueron incorporados a la iniciativa Premios Aulas por la Igualdad, junto a otros reconocimientos destinados a impulsar las vocaciones científicas y tecnológicas entre niñas y jóvenes.

Con esta mención honorífica, el CEPA Eugenia de Montijo ha visto reconocida su aportación a estos objetivos, reforzando el papel de la educación de personas adultas como espacio clave para la promoción de la igualdad y la sensibilización social.