La delegación del Gobierno en Extremadura recuerda que las V16 comienzan en enero: solo dispositivos homologados
La baliza luminosa será el único dispositivo legal para señalizar vehículos inmovilizados en la vía
A partir del 1 de enero de 2026, la baliza luminosa V16 conectada será el único dispositivo legal para señalizar vehículos inmovilizados en la vía, sustituyendo definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia. Así lo ha explicado este martes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, junto a los jefes provinciales de Tráfico de Badajoz y Cáceres, José Luis Capilla y Cristina Redondo, respectivamente.
Esta medida, recogida en el Reglamento General de Vehículos, tiene como objetivo reducir los atropellos y mejorar la seguridad vial, evitando que los conductores tengan que abandonar el vehículo y caminar por la calzada para colocar los triángulos. Cada año, alrededor de 25 personas fallecen en España atropelladas tras bajarse del coche para señalizar una avería o accidente.
Más seguridad sin salir del vehículo
La baliza V16 conectada permite señalizar una incidencia sin necesidad de abandonar el habitáculo. Basta con encender el dispositivo y colocarlo en la parte más alta posible del vehículo. Su luz es visible hasta un kilómetro de distancia en condiciones favorables y, además, incorpora conectividad que permite enviar automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0. Gracias a esta tecnología, el resto de conductores recibe el aviso a través de navegadores, aplicaciones de movilidad, sistemas de a bordo y paneles de mensaje variable, facilitando una circulación más segura y anticipada en la zona del incidente.
La DGT subraya que la baliza V16 no geolocaliza al conductor de forma permanente, ni transmite datos personales, matrícula o información del vehículo. La ubicación solo se envía cuando el dispositivo se activa y los datos llegan anonimizados, exclusivamente con fines de seguridad vial. Asimismo, la conectividad está incluida en el precio del dispositivo, sin cuotas adicionales, con una garantía mínima de 12 años de servicio, tal y como establece la normativa vigente.
Vehículos y dispositivos homologados
Están obligados a llevar la baliza V16 conectada turismos, furgonetas, camiones, autobuses y vehículos mixtos. En el caso de las motocicletas, su uso no es obligatorio, aunque sí altamente recomendable por razones de seguridad. La DGT recuerda que solo serán válidos los modelos homologados y certificados, que pueden consultarse en el listado oficial disponible en su página web. Todos los dispositivos deben contar con certificación de laboratorios autorizados como IDIADA o LCOE.
Fuentes oficiales
Ante la proliferación de informaciones falsas en redes sociales, la DGT insiste en la importancia de consultar fuentes oficiales. Entre los principales bulos desmentidos se encuentran la supuesta geolocalización permanente, la necesidad de usar aplicaciones móviles, el pago de cuotas por conectividad o sanciones desproporcionadas.
La multa por no llevar la V16 será de 80 euros, la misma cuantía que anteriormente se aplicaba por no portar los triángulos. Con la implantación de la baliza V16 conectada, España se sitúa a la vanguardia europea en seguridad vial, apostando por la tecnología como aliada para salvar vidas y reducir riesgos en carretera.
