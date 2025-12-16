El DOE publica la resolución de la convocatoria del concurso de traslado de plazas vacantes del SES

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes, día 16, las resoluciones de la convocatoria del concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes del Servicio Extremeño de Salud (SES).

En concreto, se han publicado las convocatorias de concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de personal en las categorías de Veterinario/a de Equipo de Atención Primaria, Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológico, Enfermero/a Especialista en Salud Mental, Enfermero/a Especialista del Trabajo, Farmacéutico de Equipo de Atención Primaria, Auxiliar Administrativo de Función Administrativa, y Celador/a.

A partir de este miércoles, día 17, comienza un plazo de 20 días hábiles para que los interesados puedan presentar las solicitudes y documentación necesaria, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.