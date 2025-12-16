Feijóo espera que Extremadura inice el "efecto dominó" en España: "El objetivo fundamental es tener más votos que toda la izquierda"

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, espera que Extremadura abra un "efecto dominó" para que España salga del "pantano de corrupción, machismo y extorsión" que, a su juicio, rodea al Gobierno de Pedro Sánchez. "El objetivo fundamental es desbloquear la gobernabilidad y tener más votos que toda la izquierda. Y espero que nadie bloquee a alguien votando con la izquierda", ha advertido Feijóo, en alusión Vox, durante su visita a la localidad pacense de Zahínos.

Durante su visita a la empresa local Carbones y Leñas Los Torres, el presidente del PP ha señalado que su partido y su candidata, María Guardiola, van a "seguir trabajando hasta el domingo" para obtener "el mejor resultado posible", siendo consciente de que en la "España actual" es "muy difícil conseguir una mayoría absoluta".

Además, ha dicho que "la mayoría de los votantes de Vox no entienden" que la formación de Abascal "tenga como objetivo fundamental criticar y descalificar a María Guardiola, que todo apunta a que "va a ganar" las elecciones el domingo.

Feijóo durante su visita a la empresa de Zahínos. / PP

En la misma línea, Feijóo ha insistido en que Extremadura será "el primer paso del cambio político", ya que después de las elecciones extremeñas vendrán las de Aragón, Castilla y León y Andalucía. Y es que, a su juicio, España padece hoy "el peor momento político de la historia reciente" con un Gobierno que no es capaz de aprobar presupuestos, con un presidente donde todo su entorno político y personal está rodeado de "corrupción" y con una política "inútil" que no sirve a los ciudadano. "El Gobierno solo está pensando en sobrevivir", ha dicho.

"Una oportunidad histórica"

Tras advertir de que Extremadura entra en los días decisivos en la recta final de campaña, ha manifestado que las elecciones de este domingo suponen una "oportunidad histórica" porque la comunidad extremeña tiene que elegir entre avanzar, consolidar el cambio y una Junta que se dedique a resolver los problemas de los ciudadanos, como propone el PP; o "bloquearse, quedar atrapada o una pinza que, por sí sola, trae el bloqueo a los problemas de la gente".

Feijóo ha indicado que la prioridad de María Guardiola es Extremadura mientras que los otros partidos solo se ocupan de que la candidata del PP no tenga mayoría. "Extremadura no merece pasarse cuatro años de sobresaltos por la irresponsabilidad de algunos políticos, merece tener cuatro años de estabilidad, prosperidad y avance", ha afirmado antes de visitar posteriormente Jerez de los caballeros donde celebró un mitin.

Contra Sánchez y sus socios: "meses amagando y no dando"

En clave nacional, el líder del PP ha augurado este martes desde Zahínos (Badajoz) que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acabará dando explicaciones en sede parlamentaria sobre la "maraña" de casos de corrupción que afectan al Ejecutivo y a su entorno y ha atacado a los socios del PSOE porque llevan "meses amagando y no dando".

Respondía así esta mediodía después de que la Mesa del Congreso haya admitido a trámite la solicitud de comparecencia del PP para que el presidente del Gobierno hable de corrupción en el pleno, si bien la Junta de Portavoces, que es la encargada de debatirlo y poner fecha en su caso, no se convocará previsiblemente hasta finales de enero. Los populares exigen, no obstante, que la comparecencia de Sánchez sea antes de que finalice el año.

En la recta final de la campaña electoral extremeña, Feijóo se ha desplazado hasta la localidad pacense para visitar junto al consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, una empresa de carbón. Y allí ha arremetido contra los socios del Gobierno de Sánchez, a los que "ya no se los cree nadie" y ha criticado el "oportunismo e hipocresía" de sus declaraciones: "comprendo que están dándose cuenta que apoyar a un Gobierno moribundo tiene costes electorales", ha señalado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con simpatizantes, esta mañana en Zahínos. / PP

A su juicio, si los aliados del PSOE quieren tener un mínimo de coherencia, deberían facilitar que se convoque ese pleno extraordinario en el Congreso para que Sánchez comparezca y pueda dar cuenta de "toda la maraña de casos, de sumarios" y de "detenciones" que están conociendo para evitar irse hasta el mes de febrero "sin dar ninguna explicación", según recoge la Agencia Efe. Pero Feijóo garantiza que eso no será posible: "dará explicaciones. Si los socios quieren, las dará de forma inmediata. Y si los socios no quieren, las dará también", ha asegurado.

Sin embargo, Feijóo no ha precisado si el PP tiene previsto esperar a que esas explicaciones sean en enero --a través de la Junta de Portavoces-- como plantea la presidenta del Congreso o si forzará la comparecencia de Sánchez en el Senado, una cámara en la que los 'populares' ya citaron al presidente en la comisión del 'caso Koldo'.

Rechazo ahora a la moción de censura

Durante su comparecencia, y a preguntas de los periodistas, el líder del PP ha vuelto a rechazar una moción de censura contra Sánchez porque, a su juicio, solo serviría ahora para "validar" los presuntos delitos que se están cometiendo en España.

Feijóo ha indicado que ahora "toda España sabe" que el presidente del Gobierno "está en una situación que no tiene salida" y por eso ha dicho que "hay que preguntarle a los socios si van a mantener a un presidente de Gobierno rodeado por corrupción, por extorsión y por machismo. Eso es lo que hay que preguntar. Hacer una moción de censura para validar los presuntos delitos que se están cometiendo en mi país, comprenderá usted que yo no voy a validar ningún comportamiento corrupto amparándose en una votación de una moción de censura. Eso no lo voy a hacer", ha insistido.

Eso sí, el popular ha reconocido que presentaría esa moción si algún grupo parlamentario fuera coherente y la apoyara. "Interés por hacerla, se lo ratifico cada día más. Posibilidades de hacerla si los socios, al menos un grupo, fuese coherente con lo que dice, la moción de censura saldría", ha aseverado, si bien ha dicho que "la coherencia, el Gobierno y sus socios son conceptos incompatibles".

La "política útil" de Guardiola

En su visita Extremadura, Feijóo estuvo acompañado por el secretario general del PP en Extremadura y cabeza de lista por Badajoz, Abel Bautista, quien pidió concentrar el voto en el proyecto de Guardiola y apostar por la «política útil» del María Guardiola «frente a todos aquellos que prometen y se han instalado en ese proyecto de protesta».

Ante los problemas, como es el interés de la UE por cerrar las carboneras como la que visitaron ayer los populares en Zahínos, Bautista apuesta por el diálogo y la innovación, también en este sector, que genera 90 millones de euros a la economía extremeña. «Si nosotros estamos en política, es para defender a los nuestros, para defender a los que desde el mundo rural construyen Extremadura con humildad, con sacrificio, con dedicación, con trabajadores», añadió